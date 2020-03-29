Steam, Yeni Bir Eşzamanlı Oyuncu Sayısı Rekoru Kırdı

Sosyal mesafe koyan kişilerin kendilerini eğlendirmek için başvurdukları en popüler yöntemlerden biri de oyunlar. Bunun sonucu olarak da Steam, peş peşe eşzamanlı oyuncu rekorları kırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkemizde de yetkili merciler, vatandaşlarımızdan gerekli olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyor. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı evlerinden dışarı adım atmıyor.

Bu süreçte insanlar kendilerini eğlendirmek için yeni alternatifler arıyor. Bu alternatifler arasında öne çıkanların başında ise oyun oynamak geliyor. İnsanların oyun oynamaya olan ilgisi, en popüler bilgisayar oyun platformu olan Steam’den gelen rakamlarla da ortaya kondu.

Eşzamanlı oyuncu rekoru yeniden kırıldı

Covid-19 nedeniyle evlerinde zaman geçiren insanlar, Steam platformuna adeta hücum etmiş durumda. Daha önceki hafta sonlarında sürekli gelişen eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru, bu hafta yeniden kırıldı.

Platformda oyuncuların genellikle daha önce denedikleri ve sevdikleri oyunlara yöneldikleri görülüyor. 2012 yılında yayınlanan Counter-Strike: Global Offensive, şu anda 1 milyon kişi tarafından aynı anda oynanıyor. Onu 2013 yapımı Dota 2, 750 bin kullanıcıyla takip ediyor. Listenin ilk beş sırasını ise sırasıyla PUBG, GTA V ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oluşturuyor.

Rakamlar, oyun platformunda ne kadar çok kişi olduğunu ve sosyal mesafenin oyunlara nasıl bir talep yarattığını da gözler önüne seriyor. Koronavirüs etkisinden önce, platformun eş zamanlı oyuncu rekoru 18,8 milyon idi. Bu rakama ABD’deki Super Bowl finalinden önce ulaşılmıştı.

23 milyondan fazla oyuncu

Pandeminin ardından ise peş peşe rekorlar gelmeye başladı. 15 Mart’ta aynı anda 20,313,476 oyuncu platformda yer alırken geçen hafta ise bu rekor 22 milyona çıkmıştı. Bu hafta ise eşzamanlı oyuncu sayısı 23,392,298 oldu.

Steam’in ne kadar daha oyuncuya ev sahipliği yapacağı, aynı anda kaç kullanıcıya hizmet verebileceği sorularının yanıtı bilinmiyor ancak firma herhangi bir sorun yaşamıyormuş gibi gözüküyor. Oyunlar insanları evde tutmaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle açıklanan önlemlerin ne kadar süreyle devam edeceği bilinmiyor. Ülkemizde vaka sayısı artmaya devam ederken ABD gibi ülkelerde de hasta kişilerin sayısı adeta roket hızıyla artıyor. Bu da yakın zamanda Steam’in daha çok oyuncuyu ağırlayacağını gösteriyor.