DSÖ: Salgın Tedbirlerini Gevşetmeyin Yoksa Başa Döneriz

Dünya geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm ülkeler aldığı tedbirlerle mücadele vermeye devam ediyor. Kurum sözcüsü Lindmeier, koronavirüs için alınan tedbirlerin erken gevşetilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 431 bin 900'e yükselirken, 82 bin 172 kişi de hayatını kaybetti. Tüm ülkeler vatandaşlarına evde kal çağrısında bulunuyor.

Salgının arttığı ülkelerde alınan tedbirler de artıyor. Çoğu ülkede kısmi sokağa çıkma yasakları getirilirken, insanların toplu halde bulundukları alanlarda kapatıldı.

Salgının etkisinin azaldığı ülkeler arasında Çin, Danimarka ve Avusturya, daha önce aldıkları tedbirleri azaltmaya hazırlanıyordu. Ülkelerin almış olduğu bu sıkı tedbirlerin ve ev karantinasının ne zaman son bulacağı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Christian Lindmeier, ülkeler ve bölgeler için kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda henüz kapsamlı bir önerileri olmadığını ancak bunların erkenden kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lindmeier şunları ekledi:

"En önemli noktalardan biri, başladığımız yere dönmemek için kısıtlamaları çok erken kaldırmamak. Bu tıpkı, çok hasta olduğunuzda erkenden yataktan çıkıp yeniden hasta olma ihtimalinizi artırmaya benziyor. Hasta yatağından erkenden çıkarsanız ve erkenden koşmaya başlarsanız tekrar eski halinize dönme ve komplikasyon ihtimaliyle karşılaşırsınız."