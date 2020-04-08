Koronavirüs Nedeniyle Oluşan Yeni Dünyanın Fotoğrafları

Dünya’nın dört bir tarafında etkili olan koronavirüs salgını, pek çok alışık olmadığımız görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu haberimizde, koronavirüsün dünyanın farklı noktalarında oluşturduğu olağanüstü durumu gösteren fotoğrafları bir araya getirdik.

Koronavirüs salgını 180’den fazla ülkeye yayılarak küresel bir pandemiye dönüştü. Şu anda bütün dünyada 1 milyon 400 binden fazla insan koronavirüse yakalanmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

Salgın bütün dünyada yayılmaya devam ederken, salgınla mücadele eden ülkelerde farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Birçok ülkede virüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken, karantina tedbirlerinin uygulandığı şehirlerde yaban hayvanları merkezlerde görülmeye başladı. Biz de dünyanın dört bir tarafından koronavirüs salgını görüntülerini bir araya getirdik.

İyileşen koronavirüs hastasının taburcu olma anı

Çin’in Wuhan şehri koronavirüsün ilk tespit edildiği yerdi. Çin yönetiminin Wuhan’ın da içinde olduğu Hubei eyaletinde aldığı önlemler, bu bölgede salgının yavaşlamasını sağladı. Şimdi eyalette ve Wuhan şehrinde uygulanan karantina tedbirleri yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

Yukarıdaki fotoğrafta da Wuhan’da bulunan Kızıl Haç Hastanesi’nde tedavi görerek koronavirüsten kurtulan bir adamın taburcu olma anını görüyoruz. Sağlık emekçileri, COVID-19’dan kurtularak taburcu olan adamı uğurluyorlar.

Koronavirüse mikroskopla bakış

Koronavirüs salgınına karşı mücadelenin önemli ayaklarından biri de aşı ve tedavi çalışmalarıdır. Bu çalışmaların yapılabilmesi için salgının ilk görüldüğü günden beri virüsün yapısı inceleniyor. Üstteki fotoğrafta da ABD’de koronavirüse yakalandığı tespit edilen ilk insandan alınarak saklanan koronavirüs örneklerinin mikroskobik görüntülerini yer alıyor.

SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen koronavirüs partikülleri görselde net bir şekilde görülüyor. Virüsün yüzeyinde yeşil renkli olarak görülen kısımların virüsün protein uçlarıdır. Bu taç benzeri yapılar, virüsün hücrelere bağlanmasını sağlıyor.

Boş sokaklar ve yaban hayvanları

Yaklaşık 1.5 milyon insanın koronavirüse yakalandığı salgın nedeniyle birçok ülkede karantina uygulanıyor. Karantina veya sokağa çıkmama uyarıları nedeniyle şehirlerin sokakları boş kaldı. İnsanların boşalttığı sokaklarda artık yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Yukarıdaki fotoğraf, virüs salgını nedeniyle insanların evde kalması istenen Japonya’nın Nara kentinden. İnsanların salgından korunmak için evde kalmayı tercih ettiği Nara’da bir geyik, sokaklarda geziyor.

Yaban hayvanlarının şehirlerin sokaklarında gezindiği benzer örnekler ABD ve Galler’de görülüyor. ABD’nin Chicago ve San Francisco sokaklarında çakallar görüntülenirken, Galler’de de dağ keçileri dolaşırken görüntülendi.

Hava temizleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’de uzun bir zamandır önlemler alınıyor. Özellikle karantina temelli alınan önlemler ülkede havanın temizlenmesine neden olmuş görünüyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından elde edilen uydu verileri, fosil yakıtların tüketilmemesi nedeniyle atmosfere yayılan azot dioksit seviyelerinin düştüğünü gösteriyor. Azot dioksit seviyeleri, benzer önlemler alınan İtalya’nın kuzey bölgelerinde de düşmüş durumda.

Aşı araştırmaları

Koronavirüsün tedavisinin bulunması, virüse yakalanan insanların kurtulması için çok önemlidir. Ancak tedavinin ötesinde geliştirilecek bir koronavirüs aşısı, virüsün bundan sonra insanlar için zararsız hale gelmesini sağlayacaktır. Aşının geliştirilmesi bu kadar önemli olduğu için bütün dünyada araştırmacılar, koronavirüs aşısını geliştirmek için çalışıyorlar.

Yukarıdaki fotoğrafta yer alan Brezilya’daki Minas Gerais Federal Üniversitesi’nden biyolog Larissa Vuitika, koronavirüs aşısı geliştirmek için çaba gösteren bilim insanlarından biridir. Fotoğrafta Vuitika’nın elinde olan ise virüsün genetik materyallerinin bir örneğidir.

Uzaktan çalışma

Virüs salgını başlayan ülkelerde alınan ilk önlemlerden biri uygun sektörlerde evden çalışmaya geçilmesiydi. Birçok şirket ve devlet kurumu, artık işlerine evden devam ediyor.

Devlet görevlileri de alınan önlemler nedeniyle birçok işlerini uzaktan halletmeye başladılar. Yukarıdaki fotoğraf, dünya liderlerinin koronavirüse pandemisine için düzenledikleri bir video konferans toplantısında çekildi.

Maske üretimi

Koronavirüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık emekçilerinin korunması, bütün ülkelerin en çok önemsediği konulardan biri. Sağlık emekçilerini korumak için özellikle koruyucu malzemelerin sayısı yeterli düzeyde tutulmaya çalışıyor. Yeteri kadar maske üretmek için farklı sektörlerden birçok fabrika da bu işlere yöneldi.

Virüs salgınının beklenmedik bir hızla tüm dünyada yayılması birçok ülkede hastane sayısının yetersiz kalmasına neden oldu. Hastanelerin yetersiz kaldığı yerlerde sahra hastaneleri kurularak koronavirüse yakalanan insanların tedavileri yapılıyor. Yukarıdaki fotoğrafta Sırbistan ordusu tarafından Belgrad’daki bir sergi salonunda kurulan sahra hastanesi görülüyor. Ordu tarafından kurulan sahra hastanesi 3.000 hastanın tedavi görmesine yetecek büyüklükte.