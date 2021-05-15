Dünya’da Vakaların %2,07’si Hayatını Kaybetti

Bugüne kadar açıklanan verilerle yapılan hesaplamaya göre dünya genelinde COVID-19 vakalarının %2,07’si hayatını kaybetti. Peki, aynı hesaplamayı ülkemizde yaparsak durum nasıl gözüküyor?

2019’un aralık ayında Çin’de gizemli bir hastalık olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan COVID-19, halen dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bazı ülkeler, aşılama sayesinde yavaş yavaş normale dönüyor olsa da önlemler neredeyse her yerde alınmaya devam ediyor. Öte yandan Hindistan ve Brezilya’da hastalık, daha da yayılmaya başladı.

Ölümcül bir hastalık olan COVID-19, bugüne kadar dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki, hayatını kaybedenlerin sayısı ve toplam vaka sayısı birbirine oranlandığında tablo nasıl şekilleniyor? Bu sorunun cevabı, basit bir hesaplamayla verilebiliyor.

Dünya genelinde vakaların %2,07’si hayatını kaybetti:

Bugüne kadar tüm ülkeler tarafından açıklanan rakamlara göre dünya genelinde 162 milyon 593 bin 622 vaka kayda geçti. Bu vakaların 3 milyon 373 bin 183’ü hayatını kaybetti. Vakaların 140 milyon 497 bin 261’iyse iyileşti. Ölüm, iyileşme ve vaka sayısı oranlandığında tablo şu şekilde oldu:

Vakaların %2,07’si hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. Vakaların %86,41’i iyileşti.

iyileşti. Vakaların %11,51’i halen aktif.

Türkiye’de tablo nasıl?

Son haftalarda ülkemizdeki vaka sayılarında da ciddi bir yükseliş görüldü. Toplam vaka sayısı 60 binlerin ve ölüm sayıları 300’ün üstüne çıkınca tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma süreci, açıklanan sayılara göre işe yaradı ve vaka sayısı, son günlerde 11 binlere geriledi. Ölüm sayısı da 300’lerin altına indi.

Dün (14 Mayıs 2021) açıklanan verilerin de eklenmesiyle Türkiye’deki toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390’a ulaştı. Toplam vefat sayısıysa 44 bin 301 oldu. 4 milyon 894 bin 24 kişi, COVID-19’u atlattı. Bu veriler ışığında yüzde oranları hesaplandığında tablo şu şekilde oldu: