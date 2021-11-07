Müzik şirketi Republic'in rapçi Lil Pump önderliğinde tanıtılan yeni NFT projesi, çok kısa bir sürede yüzbinlerce dolar toplayarak maksimum hedefine ulaştı. Projeye para yatıran kişiler, yatırım yaptıkları şarkının telif haklarını elde etmiş oldu.

Blok zincir destekli bir platform olan Opulous ve ünlü müzik şirketi Republic el ele vererek, rapçi Lil Pump ve DJ KSHMR ile birlikte yeni NFT projeleri olan Security NFT’leri (S-NFT) tanıttı. Bu proje sayesinde Republic, Security NFT’ler sunarak müzik yatırımı ve blok zinciri teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran ilk platform olma unvanının da sahibi oldu.

Proje kapsamında dünyanın dört bir yanından hayranlar, sevdikleri müziklere 100 dolar gibi makul denebilecek bir miktar ile yatırım yapabilecek ve yatırım yaptıkları müziğin telif haklarına da sahip olabilecek.

İki saatte 500.000 dolara ulaşıldı

Bu yeni projenin liderliğini yapan Republic, menkul kıymet inovasyonunu blok zinciri teknolojisi ile birleştiren Security NFT’lerin tanıtımını, dünyaca ünlü rapçi Lil Pump önderliğinde yaptı. Bu kapsamda NFT projenin ilk sürümünü denemek amacıyla yapımcılığını Jimmy Duval’ın üstlendiği, Lil Pump’ın yeni şarkısı "Mona Lia (feat. Soulja Boy)" ilgili platformda hayranların beğenisine sunuldu. Hayranlara yatırım yapma şansı tanıyan proje çerçevesinde satış, geçtiğimiz 4 Kasım tarihinde gerçekleşti. Eser, sadece iki saat gibi kısa bir sürede 500.000 dolar toplayarak maksimum hedefine ulaştı.

Peki bu ne demek oluyor? Şöyle ki bu, şarkının akış platformlarında oynatıldığı her bir seferinde ya da şarkı herhangi bir radyoda, televizyonda, filmde veya video oyununda çaldığında, şarkıya yatırım yapmış olan NFT sahiplerinin telif ücreti alacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle, şarkı her çaldığında yatırımcılar para kazanmış olacak.