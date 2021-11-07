Geçen her gün ile birlikte daha da büyüyen blockchain ve NFT dünyasına, dünyaca ünlü oyun geliştirme şirketi Square Enix de adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, çıkaracağı oyunlarda artık bu alanlara yönelmeyi planladığını açıkladı.

Son zamanlarda video oyunu şirketleri; NFT ve kripto para oyunlarını giderek daha da fazla kabullenmeye başladı. Japonya merkezli oldukça ünlü bir video oyunu geliştirme ve yayımlama şirketi olan Square Enix de kripto evrenine dahil olmayı planladığını açıkladı.

“Final Fantasy” serisinin de yaratıcısı olan Square Enix; blok zinciri ve koleksiyonlara yoğunlaşan video oyunları üreterek NFT dünyasına katılmak istediğini belirtti.

Dijital eğlence ortamı her geçen gün değişiyor

Kısa bir süre önce Double Jump.Tokyo/MCH+ ile birlikte, bir deneme amacıyla NFT pazarına atılan Square Enix; Ethereum üzerine Layer-2 ölçekleme çözümü bulunan Immutable X’te basılan bir oyunu ve Shi-San-Sei Million Arthur isimli animeyi baz alan NFT dijital ticaret kartlarını Japonya’da piyasaya sürdü.

Şirketin haberine göre, 14 Ekim’de satışa çıkan kartlar tükendi bile. Yahoo Japan tarafından geliştirilen pazaryeri ve çok sayıda kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması Line’ın yan kuruluşu olan LCV’nin de desteğiyle ikincil piyasa ticaret desteği eklemeye hedefleyen Square Enix, bunun ardından da NFT’ye yönelik diğer girişimlere adım atmayı planlıyor. Yayınlanan bir raporda “NFT’lerin oyunlarımızla yüksek bir yakınlığa sahip olduğunu kabul ettik,” ifadelerine yer veren şirket; kavram aşamasının bittiği ve sırada ticarileşme aşamasına geçmek olduğunu aktardı.

Buna ek olarak oyunlara ilgi duyan insanlara yönelik artık daha çeşitli profiller ve teşvikler olduğunu kaydeden şirket; dijital eğlence ortamının giderek değişmekte olduğunu belirterek oyunlarına bunda sonra blok zinciri dahil edeceğini ve bu mecraya sağlam bir giriş yapmak istediğini dile getirdi. Konuyla alakalı olarak “Oyunlar, merkezileştirilmiş biçimlerden merkezi olmayan biçimlere doğru daha da genişliyor, “ şeklinde konuşan Square Enix, geleneksel içerik oluşturmaya ek olarak merkezi olmayan bir içerik formu olarak belirteç ekonomilere dayanan blok zinciri oyunlarına da odaklanacaklarının altını çizdi.