NASA, an itibarı ile dünyanın neresinde yangın olup olmadığını gösteren interaktif bir harita yayınladı. Uyduların termal tarayıcılarıyla saptanan yangınlar hiç de iç açıcı bir tablo sunmuyor.

NASA, resmi web sitesi aracılığı ile o an itibarı ile dünyadaki bütün yangınların yerini saptayan ve bunu kırmızı noktacıklarla gösteren bir yangın haritası yayınladı. Özellikle Kuzey Amerika, Şili ve Güney Amerika'danın yaban bölgelerindeki yangınlar göze çarpıyor. Bu bölgelerde geçtiğimiz 2 yılda 1.5 milyon hektarı aşkın alan yanıp kül olmuştu.

Maalesef ülkemiz yönünde de işler hiç iç açıcı görünmüyor. Anlık olarak buraya tıklayıp erişebileceğiniz interaktif yangın haritasında, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bir yangına rastlayabiliyoruz. Hemen aşağıda göreceğiniz görsel, tam da bugün alınmış bir Türkiye yangın haritasını gösteriyor sizlere.

Üstelik vahim tablo bugünle de sınırlı değil. Gün gün gözlem yapabileceğiniz interaktif haritada tesadüfi bir gün bile seçseniz, ülkenin dört bir yanından orman yangınlarını işaret eden kırmızı noktalar görebiliyorsunuz. 'Dünyanın akciğerleri' diyebileceğimiz ormanların an be an yok olduğunu zaten biliyorduk ama bu şekilde tanık olmak, doğrusu epey trajik oldu.