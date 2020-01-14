Bilim İnsanları, Dünya Üzerindeki En Eski Maddeyi Buldu

1960’larda düşen bir göktaşını analiz eden bilim insanları, içinde 7.5 milyar yıllık yıldız tozu buldular. Bu keşifle birlikte Dünya üzerindeki en eski maddeyi bulmuş olan bilim insanları, söz konusu taneciklerinin Güneş Sistemi doğmadan çok önce varolan yıldızlarda oluştuğunu tespit etti.

ABD ve İsviçre'den bir araştırma ekibi,1969 yılında Avustralya’ya düşen Murchison meteorunun bir bölümünde bulunan 40 adet Güneş öncesi parçacığı analiz etti. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan makalenin başyazarı Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. Philipp Heck, göktaşı üzerindeki parçacıkların gerçek yıldız tozu olduğunu belirtti.

Yıldızlar öldüğünde, içindeki parçacıkların yeni yıldızlara, gezegenlere, uydulara ve göktaşlarına karıştığını ifade eden Heck, yaptıkları araştırmayı “iğneyi bulmak için samanlığı yakmak” şeklinde tanımladı. Chicago Üniversitesi'nden ortak yazar Jennika Greer, çalışmaya meteor parçalarının toz haline getirilmesiyle başladıklarını belirtti.

Göktaşında bulunan parçacığın elektron mikrografisi:

Bütün parçalar ayrıldıktan sonra ortaya macuna benzer bir çeşit maddenin çıktığını söyleyen Greer, çürümüş fıstık ezmesi gibi koktuğunu söylediği bu yapışkan maddeyi asitte eriterek, geriye sadece yıldız tozunu bıraktıklarını ifade etti.

Araştırmacılar, 1969 yılında Dünyamıza düşen göktaşının içinde buldukları yıldız tozunun kaç yaşında olduğunu tespit etmek için uzayda kozmik ışınlara ne kadar süre maruz kaldıklarını ölçtüler. Bu ışınlar, galaksimizden geçen ve katı maddeye nüfuz eden yüksek enerjili parçacıklar olarak biliniyor. Araştırmacılar, bu ışınların bazılarının karşılaştıkları madde ile etkileşime girdiğini ve yeni elementler oluşturduğunu söylüyorlar.

Bilim insanları, 7.5 milyar yaşında bir yıldız tozu keşfetti

Bugüne kadar keşfedilen en eski yıldız tozları genellikle 4.6-4.9 milyar yaşındaydı. Güneş’in 4.6 milyar, Dünya’nın 4.5 milyar yaşında olduğunu düşündüğümüzde, bu gerçekten etkileyici; ancak yapılan yeni keşif, daha öncekilerin de üstüne çıkmayı başardı. Murchison meteorunun üzerindeki maddelerin 7.5 milyar yıl yaşında olduğunu tespit eden araştırmacılar, şimdi bu önemli kilometre taşını bir sonraki evreye taşımak için çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.