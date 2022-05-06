Dünyanın Farklı Yerlerinde Yapılan 10 İlginç Spor

Bu içeriğimizde dünyanın farklı yerlerinde görülen ve çoğu kişinin oldukça garip bulacağı birbirinden farklı sporları derledik. Söz konusu sporların bazılarında oldukça sakin ve rahat koşullar bulunurken bazılarında heyecanın ve rekabetin tavan yaptığını görüyoruz.

Dünyanın farklı ülkelerinin kendine özgü sporları bulunur. Bu sporlar zaman zaman dışarıdan bakanlara garip görünse de o ülkelerde yaşayanlar için oldukça sıradandır. Örnek olarak Türkiye’nin, tarihi oldukça eski dönemlere dayanan geleneksel yağlı güreş sporu, farklı ülkelerin vatandaşları için oldukça alışılmamıştır.

Biz de bu içeriğimizde, farklı ülkelerde, yani farklı kültürlerde bulunan ve bizler için alışılmışın oldukça dışında kalan sporları derledik. Listemizde insanları kan ve ter içinde bırakan aktivitelerden oldukça havalı araçların kullanıldığı yarışlara kadar birbirinden farklı sporlar bulunuyor.

Kas gücüyle stratejik zekayı birleştiren chessboxing:

Rakibinizin kas gücü sizden çok daha üst seviyede mi kalıyor? Onu aynı maç içinde bulunan satrançta yenerek de kazanan taraf olabilirsiniz. Chessboxing, dövüşlerde sadece daha güçlü olan tarafın kazanmasının önüne geçen bir spor. Yani rakibinizi yenmek için tek yolunuz onu yere sermek değil.

11 turdan oluşan maçlarda sıra satranca geldiğinde süre sınırı da devreye giriyor. Yani eğer satrançtaki süreniz biterse, kaybetmiş sayılıyorsunuz. İki tarafta da hızlı olmakta fayda var.

Futbol 22 kişinin bir topun peşinden koşmasından ibaret olmayabilir fakat ‘cheese rolling’ bir grup insanın bir peynirin peşinden koşmasından ibaret:

Türkçeye ‘peynir yuvarlama’ şeklinde çevirebileceğimiz ve bölgesel olarak düzenlenen bu aktivite, İngiltere’nin Gloucester şehrinde görülüyor. Kabaca büyük bir peynir tepeden yuvarlanıyor ve insanlar bu peynirin peşinden koşarak yolun sonundaki çizgiyi ilk geçen olmaya çalışıyor. Kazanan kişi ise peynirin sahibi oluyor.

Dışarıdan bakınca oldukça garip ve eğlenceli göründüğü kesin..

Çoğu kişinin küçükken oynadığı ‘atçılık’ oyununun spor hâli: Hobby horsing

Finlandiya’da ortaya çıkan bu sporu aslında çoğumuz sadece oyun olarak biliyoruz. Temel olarak bahsedecek olursak hayali bir ata binen insanlar; engellerin üzerinden atlama, koşma stilleri ve enerjileri gibi farklı alanlarda birbirlerinin önüne geçmeye çalışıyor. Finlandiya’dan farklı yerlere yavaş yavaş yayılan sporda çoğunlukla genç kızların yarıştığı görülüyor.

Rakibinizi tekmeleyerek yere düşürmeye çalıştığınız Shin-Kicking:

Yine İngiltere’den karşımıza çıkan bu spor, oldukça basit bir temele dayanıyor. İki kişinin karşı karşıya geldiği sporda taraflar, birbirlerinin incik kemiğini tekmeleyerek yere düşürmeye çalışıyor. Kazanmak için taraflardan birinin diğerini 3 tur sonunda 2 kez yere düşürmüş olması gerekiyor.

Eşlerin yarıştığı programları çok kez gördük. Burada ise çiftlerden biri, diğerini sırtına alarak yarışıyor

Eş-taşıma, Finlandiya’dan karşımıza çıkan bir başka garip spor. Erkeklerin eşlerini taşıyarak belirli parkurları aşmaya çalıştığı bu sporun şampiyonaları da yıllık olarak düzenleniyor. Ufak bir detay olarak belirtelim, çiftlerin evli olmaları bir zorunluluk değil. Yani evli olmayan kişiler de yarışmada yer alabiliyor. Kazanmak için parkuru en kısa sürede tamamlayan çift olmak gerekiyor.

Sıkıcı mı heyecanlı mı bilemedik: Ekstrem ütüleme ya da ileri ütücülük

Bu sporun temelinde ütü yapmak yatıyor. Normalden farklı kılan durum ise ütünün oldukça alışılmadık yerlerde yapılıyor olması. Bunlara oldukça yüksek tepeleri, su altını, ormanın ortasını ve diğer riskli bölgeleri örnek gösterebiliriz. Yani ütünün sıkıcılığını adrenalinle kapatmak şeklinde yorumlayabiliriz. Bu sporun da yıllık olarak şampiyonaları düzenleniyor.

Hokey oynayabilmek ayrı bir çaba, o bisikletlere binmek apayrı bir çaba gerektiriyor: Karşınızda tek tekerlekli bisiklet üzerinde oynanan hokey

Unicycle hockey isimli bu sporda amaç, normal hokey maçında olduğu gibi rakibin kalesine sayı atmak. Fakat oyuncular, sayı almaya çalışırken tek tekerlekli bisikletler üzerinde hareket etmek zorunda. Kulağa oldukça zor gelse de oyuncuların düşündüğünüz kadar zorlanmadığını görebilirsiniz. Sporun farklı ligleri de farklı ülkelerde bulunuyor.

Burada bildiğiniz yarış var. Fakat araçlarımız bisiklet, motor ya da araba değil, modifiye edilmiş çim biçme makineleri

Çim biçmeye yarayan kısımların çıkarılarak yarışa hazır hâle getirilen çim biçme makinelerinin kullanıldığı bu spor, her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Özellikle İngiltere’de oldukça fazla ilgi çeken spora yönelik birbirinden farklı kulüpler var. Eğlence amaçlı ortaya atılmış olsa da yarış anında rekabet hiç eksilmiyor.

Potaların altına trambolin ekleyerek basketbolu bir üst seviyeye taşıyan SlamBall:

NBA Playground serisini sevenlerin hayallerini süslediğini düşündüğümüz bu sporda smaçlar üç sayı değerinde. Her iki potanın altında trambolinler bulunuyor ve bu da oldukça güzel hareketlerin sergilenmesine imkân tanıyor. Kazanmak için ise, normal basketbolda olduğu gibi süre bittiğinde en çok sayıyı atmış olan taraf olmak gerekiyor.

Bir de Amerikan futboluna sert derler. Karşınızda Calcio Storico:

İtalya’da oldukça köklü bir geçmişi olan bu sporda kan ve ter sürekli dökülüyor. Dört takımın rekabet ettiği ve her bir takımda 27 kişinin bulunduğu sporda kurallar adeta yok diyebiliriz. Sayı almak için amacınız, topu rakibin çite benzeyen kalesine ulaştırmak ve bu yolda tabir yerindeyse ‘her şey mübah’

Rakibinizi tekmeleyebilir, yüzüne yumruk atabilir, kaşını patlatabilir ya da onunla güreşebilirsiniz. Hatta dövüş sanatları kullanmak bile serbest. Neyse ki (!) bir kişinin üzerine iki kişi gitmek ya da rakibin üzerine arkadan atlamak yasak.

Bonus: Sepak Takraw’da ise temelde bir voleybol mantığı söz konusu. Fakat elleri kullanmak yasak

Oyuncuların atletizminin izleyenleri hayran bıraktığı bu sporda eller dışında vücudun neredeyse her yeri kullanılabiliyor. Sayı almak için voleybolda olduğu gibi, topun rakibin sahasına değmesi gerekiyor. Yine voleybolda olduğu gibi bir tarafta topa sadece 3 kez dokunulabiliyor.

Bunlar dışında bildiğiniz, alışılmadık sporlar varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.