Özellikle Doğu taraflarında birbirinden farklı canlıların veya bu canlıların belirli parçalarının yenildiğini duymuşsunuzdur. Kendilerine alışık olmayan bizlere çoğu zaman garip gelen bu yemeklerin bazıları, ölümcül olma özelliği taşıyor.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan farklı kültürler; sanat, evlilik ve giyim gibi konularda farklı görüşleri benimsemiştir. Bu farklı görüşlerin kendini gösterdiği bir diğer alan da ‘yemek’ kültürü. Sadece ülkemize baktığımızda bile bölgeden bölgeye bu konuda bazı büyük farklılıklar görülebiliyor.

Diğer ülkelere baktığımızda ise özellikle Doğu’da, zaman zaman alışık olmadığımız ve garip bulduğumuz yemeklerle karşılaşabiliyoruz. Maymun organlarından canlı deniz ürünleri ve örümcekler gibi birçok farklı yiyecek oralarda benimsenmiş hâlde. Fakat bu içeriğimizde bunların da ötesine geçerek, çoğu tehlikeli olmasaydı bile yemek konusunda tereddüt edeceğiniz birbirinden tehlikeli 20 yemeği derledik.

Pişirmek için birkaç yıllık eğitimden geçilmesi gereken balon balığı:

İç organlarında tetrodoksin isimli oldukça zehirli bir maddenin bulunduğu balon balıkları, bu özelliğiyle aslında oldukça tehlikeli ve uzak durulması gereken bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat Japonya'da bu balığın yemeğini yapacak kişiler belirli eğitimlerden geçmek zorunda. Bu sebeple orada yemek güvenli sayılıyor.

Bu gördüğünüz dev su kurbağası, kutlama yemeği olarak yeniyor:

Evet, Afrika'da bulunan Namibya'da dev su kurbağaları yeniliyor. Fakat sadece yılın belirli zamanlarında, erişkin olduklarında bu mümkün oluyor. Zira daha çiftleşme dönemine gelmemiş olanlar böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açan bir zehir taşıyor.

Sadece belirli zamanlarda tüketilebilen Ake bitkisi:

İlk defa görmüş olabileceğiniz bu bitki Jamaika'ya özgü. Kendisi sadece tamamen olgunlaştığında yenebiliyor. Ek olarak oldukça zehirli olan siyah tohumları ortaya çıkmadan tüketilmesi gerekiyor.

Canlı canlı yenen ahtapot uzuvları: Sannakji

Kore'ye özgü yemek bir yemek olan Sannakji, canlı bir ahtapotun kesilip susam yağı ile hızlıca servis edildiği bir yemek. Tehlikeli kısmı da canlı olmasında. Zira yeterince çiğnenmezse, ahtapotun vantuzları boğulmalara sebep olabilir.

Kendisini yiyene virüslerden virüs beğendiren midye türü: Anadara Granosa

Düşük oksijenli ortamlarda bulunan bu midyeler, bu sebeple hepatit A ve E'den dysentery'e birçok farklı hastalığa sebep olabiliyor.

İzlandalıların eski yiyeceklerinden, ilk defa yiyenlere iğrenç gelen köpek balığı: Hákarl

Bu balığın eti fermente edilmeden yenilemiyor. Bunun sebebiyse böbrekleri olmadığından üzerinde biriken ürik asit. Kabaca anlatmak gerekirse et, öncelikle 6 ile 12 haftalığına bir çukur içinde çürütülüyor, ardından.kurutuluyor ve kesilerek servis ediliyor.

Taze taze yakalayıp yemek istenildiğinde ölüme kadar götürebiliyor. Bu nedenle öncelikle çürütülmesi gerekiyor.

İçindeki larvalarla birlikte yenilen ve birçok ülkede yasa dışı kabul edilen peynir: Casu marzu

Diğerlerinin aksine olgunlaşacağı zaman casu marzu'nun üstü örtülmüyor ve kasıtlı şekilde farklı böceklerin yavru bırakmasına imkân sağlanıyor. Sonuç olarak yenmeye hazır olduğunda(!) hem yumuşak hem dekurtçuk dolu bir deneyim sunuyor.

Söz konusu peynirin satışı birçok ülkede yasak.

Devasa bir denizanası türü: Nomura denizanası

Düzgün pişirildiği sürece sağlığa herhangi bir tehdit oluşturmayan bu tür, temelde oldukça zehirli.

Kökünde ve yapraklarında siyanür bulunan manyok bitkisi:

Bazı yerlerde popüler olan bu bitkinin de aynı şekilde zehirden arındırılabilmesi için düzgünce pişirilmesi gerekiyor. Çiğ yenirse sıkıntı büyük.

Çiğ yenebilmesine mi takılsak maymun beyni olmasına mı?

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Beyin tüketimi, tedavi edilemeyen ve sinir sistemine zarar veren ölümcül bir hastalık olan Creutzfeldt-Jakob'a yol açabilir.

Sadece belli işlemlerin ardından tüketilebilen pangium bitkisi:

Kabuğundan ayrı bir şekilde haşlanırsa veya farklı bir fermantasyon yöntemi uygulanırsa tüketimi zararsız olan pangium, içeriğinde hidrosiyanik asit bulunduruyor. Bu da olduğu hâliyle tüketirseniz midenizle kötü saatler geçireceksiniz demek.

Uygun şartlar altında tüketilmediğinde sıkıntılı zamanlar geçirilmesine sebep olan mürver:

Mürverin aslında çay veya reçel gibi çoğu şeyin yapımında kullanııldığını biliyoruz. Bu ürünler herhangi zehir bulundurmuyor. Fakat eğer mürver yeterince pişirilmedenn veya olgunlaşmadan yenirse, içerdiği siyanür sebebiyle sağlık sorunlarına yol açar.

Çiğ kaju (Üzerinde çiğ yazanlar belli işlemlerden geçmiş hâlde sunuluyor)

Alışveriş sitelerinde çiğ kaju satıldığını görüyoruz fakat asıl çiğ kajuyu yukarıdaki fotoğrafta görebilirsiniz. Bu hâliyle zehirli sarmaşıklarda da bulunan ölümcül bir kimyasal olan uruşiola ev sahipliği yapıyor. Yani gerçek çiğ kajulardan uzak durmak gerek.

Düzgün pişirilmezse içindeki zehir miktarının iki katına çıktığı Meksika fasülyeleri:

Bu fasülyelerin tüketilmeden önce en az 10 dakika haşlanması gerekiyor. Eğer bu sürenin altında kalınırsa, içerdiği fitohemaglutinin gibi maddelerden kaynaklanan zehir miktarı ikiye katlanır. Genel olarak çoğu baklagilin çiğ yenmesi, zehirlenmeye yol açabileceğinden tavsiye edilmiyor.

Birbirinden farklı sağlık sorunlarına sebep olan, rhubarb bitkisinin yaprakları:

Rhubarb bitkisinin yapraklarında oksalik asit bulunuyor ve fazla miktarda tüketildiğinde vereceği zarar, hafif mide sorunlarından böbrek taşı gibi sorunlara kadar ilerleyebiliyor..

Çok miktarda yenildiğinde durumu ölüme kadar götürebilen kayısı çekirdekleri:

Birçok farklı meyve çekirdeğinin yanında kayısı çekirdeklerinde de bulunan amigladin adlı madde, fazla miktarda tüketildiğinde mide enzimleriyle bir araya geliyor ve siyanür zehirlenmesine sebep olabiliyor. Bu da bir süre midenizle kötü zamanlar geçireceksiniz demek.

Pişirilmeden yendiğinde zehirleyen durian meyvesi:

Kötü bir kokuya sahip olan bu meyve, pişirilmeden tüketildiğinde oldukça zehirli. Ayrıca alkolle birlikte tüketilmesi de kesinlikle önerilmiyor. Zira bu şekilde tüketildiğinde alkolün tam olarak sindirilmesini engelleyerek kusma gibi sorunlara yol açabiliyor.

Gümüş çizgilere sahip bir başka balon balığı türü: Felçten şiddetli dolaşım sistemi problemlerine...

Ciğeri, derisi ve organları oldukça fazla miktarda zehir bulunduran bu tür, ileri seviye felç gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Zehirli olmasa da çok sayıda ölümden sorumlu olan sosisli (Evet, sosisli):

"Bunun bu listede ne işi var?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Fakat sosisli, özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda görülen boğulma vakalarında en fazla görülen sebep. Zira, çocuklarda görülen boğulma vakaların yüzde 17'si sosisliden kaynaklı.

Sinir sistemine zarar verme potansiyeli olan yıldız meyvesi:

Özellikle böbrek hastalıkları bulunan kişilerin uzak durması gereken bu meyve, fazla miktarda tüketildiğinde beyne zarar verip sinir sisteminde sorunlara yol açabiliyor.

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Kaynak: Business Insider