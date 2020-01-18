Dünyanın Gerçek Olamayacak Kadar Güzel 10 Doğa Harikası

Dünyada çok sayıda güzel yer bulunuyor. Bununla birlikte öyle yerler var ki, insan bunları cennetten bir parça sanıyor. Dünyanın görülmeye değer en güzel 10 yeri arasında Yemen'den Japonya'ya çok sayıda mekân bulunuyor.

Dünyamız büyük ve hayret verici yerlerle dolu. Bazı mekânlar sanki bu dünyadan değil, cennetten bir parça gibi. Bu muhteşem yerleri gördüğünüzde nefesiniz kesilebilir.

İşte bu cennetten parçalar arasında dünyanın gerçek olamayacak kadar güzel 10 harikası:

10. Socotra – Yemen

Socotra, Yemen'in 323 kilometre güney doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada. 3 bin 600 kilometre karelik adanın bitki örtüsünde mür, buhur ve ejderha kanı ağacı da yer alıyor. Adanın yerli sakinleri geçimini inci avcılığı, balıkçılık ve küçük ölçekli tarımla sağlıyor.

9. Aogashima Adası - Japonya

Aogashima, Filipin Denizi'nde yer alan ve topografik olarak en ilginç adalardan biri olan volkanik bir ada. Aogashima'ya ulaşmanın tek yolu, adanın kuzeyindeki bir başka ada olan Hachijojima. Hachijojima adasında bir havaalanı bulunuyor, adaya yalnızca havadan ya da deniz yoluyla ulaşılabiliyor. Aogashima şu anki şeklinde 1785 yılındaki bir volkanik patlamanın ardından kavuştu ve yaklaşık 50 yıl boyunca adada insan yaşayamadı. Şu anda bu tuhaf kara parçasında 180 kişi yaşıyor.

8. Salar de Uyuni – Bolivia

Güney Amerika'nın en etkileyici bölgelerinden biri olan Salar de Uyuni, uzaydan bile görünebilen bembeyaz ve pırıl pırıl tuz parçalarından oluşuyor. Tuz katmanları, tortul yataklar arasında sıkışmış ve bu tortul yataklar zeminin merkezinde 10 metrelik derinliklere ulaşabiliyor. Toplamda 10 milyon ton tuzun olduğu düşünülen bölge, yağmur mevsiminde dünyanın en büyük aynasına dönüşüyor.

7. Turquoise Buzulu, Baykal Gölü – Rusya

Sibirya'daki Baykal Gölü dünyanın en büyük tatlı su gölü ve dünyanın yüzey sularının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Üstelik bu aynı zamanda dünyanın en yaşlı gölü: En az 25 milyon yaşında. Farklı dinlerden hacılar ve inananlar, gölü dini bir mekan olarak görüyor.

6. Sentinels of the Arctic - Finlandiya

Finlandiya'daki "kutup bekçileri", kutup bölgesindeki soğuklardan kaynaklı gözlemlenen doğal bir fenomen. Bitkiler, ağaçlar ve bitki örtüsü siz başka bir gezegendeymişsiniz gibi donar ve ortaya şekiller çıkar.

5. Skaftafell Buz Mağarası - İzlanda

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te çok sayıda buz mağarası bulunuyor. Bu mağaraların renkleriyse çok çeşitli: İçinden ışığın rahatça geçebildiği pırıl pırıl buzlardan farklı renklerin ortaya çıkabildiği ışık geçirmez mağaralara kadar. Bazı renklerse sürreal bir sanatçının fırçasının dokunuşlarından çıkma gibi görünüyor: mavi, turkuaz, gök mavisi, beyaz, gri ve daha nicesi.

4. Glowworm Mağaraları, Waitomo – Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki North Island'da bulunan bu mağara, adını burayı mesken edinen ateş böceğinden (glowworm) alıyor. Mağaranın derinliklerinde yaşayan ateş böcekleri yiyecek bulmak için ışık kullanıyor. Mağara tavanındaki sarkıtlarda yaşayan bu larvaların ateş saçması, lüsiferin enzimi yaratan bir kimyasal reaksiyonun sonucunda ortaya çıkıyor.

3. Büyük Mavi Delik, Ambergris Caye – Belize

Büyük mavi delik, Belize kıyılarında su altında bulunan devasa bir obruk. 300 metre çapında ve 125 metre derinliğindeki çukur, su seviyelerinin daha düşük olduğu son buzul çağında kireç taşı mağarası olarak oluşmuş. Okyanus seviyesi yükseldikçe mağara sistemi sular altında kalmış ve nihayetinde çökerek okyanus altında dikey bir mağara oluşturmuş.

2. Su Altı Şelalesi - Mauritius Adası

Mauritius gezegenimizin en genç adalarından biri. Yaklaşık 8 milyon yıl önce okyanusun altındaki volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş. Ada şu anda "Denizaltı Platosu" ya da "Okyanus Sahanlığı" olarak bilinen bir doğal oluşumun üzerinde yer alıyor. Bu sahanlık 150 metre derinliğinde ve dünyadaki sahanlıkların en büyüğü.

1. Sahra'nın Gözü - Moritanya

Sahra'nın Gözü, Moritanya'daki Sahra çölünde yer alan ve hâlâ nasıl oluştuğu bilinmeyen dairesel bir şekil. Çapı 50 kilometre olan bu şekil uzaydan da görülebiliyor.