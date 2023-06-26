Carmagheddon isimli İtalyan YouTuber'lar, sınırları zorlayarak alışık olmadığımız bir araç tasarladı. Ekip, bir Fiat Panda'nın yarısını keserek dünyanın en alçak otomobillerinden birini yaptı.

Otomobil odaklı içerik üreten dünya çapından YouTuber’lar, ağzımızı açık bırakan araç tasarımları ve modifikasyonlarıyla karşımıza çıkabiliyor. Örneğin birkaç ay önce bir içerik üreticisinin ters gidebilen Tesla Model 3 yaptığını görmüştük.

Şimdi ise İtalya’dan Carmagheddon isimli bir YouTube hesabı, nadir göreceğimiz bir otomobille karşımıza çıktı. 620 binden fazla aboneye sahip ekip tarafından yapılan bu aracın özelliği şu ana kadar gördüğünüz otomobillerden daha fazla yere yakın olması.

GTA'daki bir hataymış gibi görünen aracın “dünyanın en alçak otomobili” olduğu söyleniyor

Çılgın otomobil içeriklerine sahip olan YouTuber’lar, üç hafta önce paylaşılan ve son zamanlarda sosyal medyanın gündemine oturan videolarında bir Fiat Panda aracı yere çok yakın olacak şekilde yeniden tasarladı.

Carmagheddon, aracı kaputunun altından tamamen kesti ve üç küçük tekerlek ekledi. GTA’daki bir hata gibi görünen bu aracın nasıl kullanıldığını da merak ediyor olabilirsiniz. Videoya baktığımızda tek bir kişinin, içeriye sıkışarak girdiğini ve bir tahtanın üzerinde pek rahat görünmeyen bir şekilde uzanarak gidon benzeri bir şeyle aracı kontrol ettiğini görüyoruz.

Sürücü ayrıca önünü bile göremiyor ve bu yüzden aracın üstündeki bir kameraya bağlı olan akıllı telefon yoluyla etrafına bakabiliyor. Yarısı yolun içindeymiş gibi duran araçta ön tarafta bulunan tek silindirli küçük bir motorun eklendiğini de görebiliyoruz. Tüm bunlara rağmen araç başarılı bir şekilde yolda gidebiliyor.

Tabii ki kısa sürede viral olan bu otomobil, normal kullanım için değil, gösteriler gibi etkinlikler için tasarlandı. Hatta aracın dünyanın en alçak otomobili olduğu bile söyleniyor. Ancak bu resmi olarak kayıtlara geçmiş değil. Guinness rekorlarına baktığımızda, bu unvanın yerden 45 cm yüksek olan ve Japonya’daki bir lisenin öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tasarlanan “Mirai” isimli bir otomobile ait olduğunu görüyoruz.