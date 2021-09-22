Purdue Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları; yedi yıllık bir çalışma sonun-cunda küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı 'dünyanın en beyaz boyası'nı geliştirmeyi başardılar. Boyanın, bulunduğu ortamı bir klimadan bile daha serin tuttuğu aktarıldı.

ABD’nin Indiana eyaletinden bulunan Purdue Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları; küresel ısınmayla mücadele etmek amacıyla dünyanın şimdiye kadarki en beyaz boyasını geliştirdiklerini duyurdu.

Dünyanın en beyaz boyasının, güneş ışığını %98,1 oranında yansıtarak içinde bulunduğu ortamı bir klimadan bile daha çok serinlettiği kaydedildi.

Küresel ısınmayı azaltmak amacıyla geliştirildi:

Purdue Üniversitesi’nde bir makine mühendisi profesörü olan Xiulin Ruan ve öğrencilerinin geliştirmiş olduğu beyaz boya, ‘şimdiye kadar yapılmış en beyaz boya’ unvanının da sahibi olarak adını Guinnes Dünya Rekorları kitabına yazdırmış oldu.

Boyanın kendisi ve ekibi tarafından, ‘küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmak’ amacıyla geliştirildiğini belirten Profesör Ruan, enerji tasarrufu ve iklim değişikliğine yardımcı olan boyanın yedi yıllık bir çalışma süreci sonucunda elde edildiğini söyledi.

Üniversite laboratuvarında geliştirilen ve ilk olarak güneş ışığını bir binadan uzaklaştırma fikrinden doğan boyanın; %98,1 oranında güneş ışığını yansıtarak kızılötesi ısı yaydığı ve güneş ısısını daha az emdiği için de bu boya ile kaplanmış bir yüzeyin güç tüketmeden çevre sıcaklığının altında soğuduğu belirtildi.

"Çoğu evde kullanılan klimalardan daha güçlü"

Araştırma sonunda yaklaşık 92 metrekarelik bir çatı yüzeyini tamamen boyamak için kullanılan beyaz boyanın, 10 kilovatlık bir soğutma gücü sağlayabileceği keşfedildi. Konuyla ilgili olarak Profesör Ruan, “Bu, çoğu evde kullanılan klimalardan daha güçlü, “ dedi.

Sıradan bir beyaz boya, çevreyi soğutmak bir yana dursun, aslında çok daha ısınmasına neden oluyor. Piyasada bulunan boyaların %80 ila 90’ının ise güneş ışığını yansıtırken aynı zamanda da bulunduğu yüzeyin daha fazla ısınmasına sebep olduğu biliniyor.

Çalışmanın ardındaki bilim insanları; boyanın “dünyanın en beyaz boyası' olmasının iki temel nedeni olduğunu söylüyor. Bu iki nedenden ilki boyada, fotoğraf kağıdı ve kozmetik sektöründe de kullanılan kimyasal bir madde olan baryum sülfatın çok yüksek bir konsantrasyonunun kullanılmış olması. İkinci neden ise boyada, baryum sülfatın farklı partikül boyutlarının bulunması. Daha geniş boyut aralığı sayesinde güneşten gelen ışık, spektrumun daha da fazla yayılıp dağılmasını sağlıyor.