Dünyanın En Büyük Acura Hayranının Muteşem Garajı (Video)

Japon araba markası Acura’nın en büyük hayranlarından Tyson Hugie’nin muhteşem araba koleksiyonuna gelin birlikte bakalım.

Araba koleksiyonları yeni ya da yabancı olduğumuz bir şey değil. Bu zamana kadar uygun fiyatlı olanlarından son derece pahalı modellere sahip olanlara kadar birçok araba koleksiyonuna şahit olduk ve bu koleksiyonların çoğu genellikle tek bir markanın modellerinden oluşuyordu.

Buna ister o markaya karşı bir fanatik sevda deyin isterseniz de bunu markaya yönelik büyük bir ilgi olarak tanımlayın fakat bu durumun birçok açıdan saygı duyulması gereken bir şey olduğunu belirtelim. Mesela, 114 Volkswagen Golf model araçtan oluşan koleksiyonun sahibi adamı hatırlıyor musunuz?

İşte Tyson Hugie'nin Acura galerisi:

Peki, siz bir araba markasına duyduğunuz sevginizi ne kadar ileri götürebilirsiniz? Amerika Birleşik Devleti’nin Arizona eyaletinde yaşayan Tyson Hugie isimli bir adam, büyük bir Acura hayranı. Hugie, markaya karşı o kadar büyük bir sevgi ve hayranlığa sahip ki kendisi evinin bir kısmını Acura’nın 1990’lı yıllardaki otomobil galerisine çevirmiş durumda. Aşağıda paylaştığımız videodan da göreceğiniz üzere, Hugie’nin bir zaman kapsülü tadındaki Japon araba markasının modellerinden oluşan en yeni Acura galerisini gezmenizi tavsiye ederiz.

Elbette araba koleksiyonu yapmak, araba fiyatlarındaki inanılmaz artış da göz önüne alındığında ülkemiz için pek kolay değil. Hem bir markaya ait her aracı düzgün bir şekilde bulmak fazlasıyla zorken, bir de bunları elde etmek için yapacağınız harcamalar düşünüldüğünde biraz pahalı bir hobi olduğunu görüyoruz.