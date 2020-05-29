Acura, geçtiğimiz yıl tanıttığı Type S Concept'i 2021 Acura TLX ile birlikte gerçeğe dönüştürdü. Yeni Acura TLX, markanın şimdiye kadarki en heyecan verici otomobili olarak gelecek.

Acura'nın çarpıcı Type S Concept'i geçen yıl tanıtıldığından bu yana yeni nesil Acura TLX'in gelişi daha da fazla merak edilmeye başlanmıştı. Japon otomobil üreticisi sonunda 2021 Acura TLX'i resmi olarak tanıttı. Yeni Acura TLX, geniş gövdesi, alçaltılmış tavanı ve uzun dingil mesafesiyle konseptte görülen tasarımı benimsiyor.

Acura TLX uzun bir kaportaya, agresif özelliklerini yansıtan daha alçak bir tabana, düşük ve geniş bir duruşa sahip. Araç, Type S modeline göre 55 mm daha geniş, 73 mm daha uzun ve neredeyse 12 mm daha alçak. Genel olarak tasarımına baktığımızda uzun zamandır gördüğümüz en şık Acura olduğunu söyleyebiliriz.

2021 Acura TLX Type S, markanın en güçlü sedanı olacak

Acura'nın yeni sedanı, RDX crossover modelinde de kullanılan, 272 beygir gücü ve 380 Nm tork üreten 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motorla geliyor. Bununla birlikte Type S, 3.0 litrelik turboşarjlı güçlü bir V6 motora sahip olacak. Her iki motorda da 10 ileri otomatik şanzıman standart olarak gelecek.

Acura, V6 motorun güç ve tork istatistiklerini açıklamadı, ancak 290 beygir gücü ve 362 Nm tork üreten önceki nesil 3.5 litrelik motorla kıyaslandığında her iki motorda da önemli kazançlar elde etmeyi beklediğini belirtti. Yeni Type S'in BMW M3 yerine Audi S4 gibi otomobillerle rekabet edeceği ve güç çıkışını 300 HP'nin üzerinde konumlandıracağı anlaşılıyor.

Yeni Acura TLX, Honda NSX'ten esinlenen kendine özgü bir otomobil

Acura, yeni TLX'in tamamen modele özgü bir şasi üzerine inşa edildiğini ve Honda'nın Accord modelinden şasi veya platform bileşeni kullanılmadığını söyledi. Acura, çift çatallı ön süspansiyon, değişken oranlı direksiyon sistemi, uyarlanabilir amortisörler ve Honda NSX'den etkilenen elektro-servo fren teknolojisi ile birlikte özel bir sedan platformu geliştirdi. Yeni gövde yapısının, Acura tarafından sunulan en sert yapı olduğu, alüminyum ve preslenerek sertleştirilmiş çelik gibi çok daha hafif malzemelerden oluştuğu söyleniyor.

Aracın iç kısmında sürücüleri RDX'te bulunan aynı 10.2 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve sportif iç mekan tarafından karşılanıyor. İsteğe bağlı olarak ELS Studio 3D ses sistemi de eklenebiliyor. TLX'in kabininde ayrıca sürüş modları arasında geçiş yapan ve amortisör yumuşaklığı, direksiyon ağırlığı ve AWD (dört tekerlekten çekiş) gibi ayarları değiştiren bir düğme bulunuyor.

TLX, Acura'nın şimdiye kadarki en hızlı ve donanımlı sedanı olarak karşımıza çıkıyor. 2021 Acura TLX'in standart versiyonları bu sonbaharda 30.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. V6 motorlu Type S ise 2021 baharında gelecek.