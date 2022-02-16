ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, metaverse ekosistemi Decentraland'da bir ofis açtı. Onyx isimli ofis, dünyada ilk kez bir bankanın metaversete yer almaya başladığının ilanı niteliğinde.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JPMorgan, metaverse'e resmen giriş yaptı. Popüler metaverse platformu Decentraland'da (MANA) bir ofis açan JPMorgan, bu ofisine "Onyx" ismini verdi. JPMorgan'ın metaverse ofisi, şu an için aktif olarak hizmet vermiyor olsa da ilerleyen dönemlerde, sanal dünyanın ekonomisini yönetmeye başlayabilir.

Aslına bakacak olursak JPMorgan tarafından atılan adım pek de şaşırtıcı değil. Zira Samsung, Vestel, Nike ve Burger King gibi şirketler, zaten bir süredir metaverse'e girmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Haliyle JPMorgan gibi bir dev bankanın bu sektörde var olmasını zaten bekleyebilirdik. Burada ödemli olan, JPMorgan'ın metaverse'e giren ilk banka olması.

JPMorgan, Decentraland'da ne yapabilir?

*JPMorgan'ın Decentraland'daki ofisi

JPMorgan, konuyla ilgili açıklamalarında metaverse dünyası ile ilgili de konuştu. Bu bağlamda; teknolojinin hala geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen yetkililer, yine de burada büyük fırsatlar olduğunu belirttiler. Ayrıca; şirketin açıklamalarında "metanomi" ibaresine yer verildi. Bu ibare, metaverse teknolojilerindeki ekonomiyi ifade ediyor. Görünen o ki JPMorgan, geleneksel finans sistemlerine ek olarak sanal dünyalarda da varlığını göstermeye çalışıyor.

JPMorgan'a göre metaverse, ilerleyen dönemlerde kendi emlak piyasasına, kredi ve ipotek sistemlerine, kiralama kontratlarına sahip olacak. Yani bugün gerçek dünyada yer alan tüm finans işlemleri, ilerleyen dönemlerde Decentraland gibi metaverse ekosistemlerinde kendisini gösterecek. Bu noktada kendilerini övmekten geri durmayan JPMorgan yetkilileri, gerçek dünyada sahip oldukları yetkinliğin metaverse ekosistemlerinde de en iyi şekilde değerlendirilebileceğini söylüyorlar.