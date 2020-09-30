Boeing’in 777X uçakları için geliştirilen General Electric imzalı devasa GE9X turbofan jet motoru, ABD Federal Havacılık Dairesi’nden onay aldı. Motorun yarıçapı Boeing 737’nin gövdesine yakın bir büyüklüğe sahip.

Pandemi döneminin öncesi ve sonrasında yaşadığı zorluklar nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, dünyanın en büyük ve en verimli yolcu uçağı olarak lanse edilen Boeing 777X’lerde kullanılacak GE Aviation imzalı GE9X turbofan jet motorlarının Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından onay almayı başardığını duyurdu.

FAA onayını da kapan ve üretim için önünde hiçbir engel kalmayan GE9X turbofan jet motor, aynı zamanda dünyanın en büyük ticari jet motoru oldu. 25 Ocak tarihinde 777X’lerle ilk uçuşunu yapan bu devasa motor, çok sayıda insanın en verimli şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor. Motorun FAA’dan onay almasının ardından açıklama yapan GE Aviation CEO’su John Slattery, “GE9X’in boyutu, gücü ve yakıt verimliliğiyle oluşturduğu üçgenin bir alternatifi bulunmuyor. Bu motor, güvenlik ve değer konusunda müşterilerimizin ön plana çıkmasını sağlayacak” dedi.

GE9X turbofan jet motorunun özellikleri

Çapı 3,5 metre civarında bir fana sahip olan GE9X, 16 adet fan kanadı bulunduruyor. Bu devasa boyut sayesinde 490 kN itiş gücü sağlayabilen motorun büyüklüğü, hemen hemen Boeing 737’lerin gövdesiyle aynı boyuta sahip. Motorun gücünü kıyaslarsak da Boeing 747’lerin iki motorunun sağlamış olduğu toplam gücün iki katı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu devasa güce rağmen GE9X’in yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi sunduğu açıklanırken, kanatları katlanabilir olan Boeing 777X’lerle birleştiğinde günümüzün en iddialı uçağını oluşturması bekleniyor. Konfigürasyona bağlı olarak tek seferde 384 veya 436 yolcu kapasitesine sahip olan uçak, 2022 yılında hizmete girecek.