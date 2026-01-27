Dünyanın En Çok Satan Televizyon Markaları Açıklandı: Zirvede Kim Var?

Counterpoint, dünyanın en çok satan televizyon markalarını açıkladı. Zirve şaşırtmazken rekabetin iyice kızışmaya başladığı görüldü.

Her türden üründe olduğu gibi televizyonlarda da birçok farklı marka karşımıza çıkıyor. Peki dünyada en çok satan televizyon markaları hangileri. En önde gelen araştırma firmalarından biri olan Counterpoint Research, pazar paylarına göre dünyanın en çok satan televizyon markalarını paylaştı.

26 Ocak günü paylaşılan verilerde, Kasım 2025 itibarıyla dünyada en çok satan televizyon markaları yer aldı. Zirvedeki isim aynı kalmaya devam ederken diğer markaların yaklaşmaya başladığı görüldü.

Dünyanın en çok satan televizyon markaları

Samsung - %17 TCL - %16 Hisense - %10 LG - %9 Walmart - %5 Diğer markalar - %42

Listeye baktığımızda Samsung’un %17’lik pazar payı ile zirvede yer almaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak şirket, geçen yılki %18’lik payına göre bu yıl düşüş yaşamış ve kullanıcılar farklı markaları tercih etmeye başlamışlar.

En çok dikkat çeken marka şüphesiz TCL. Ülkemizde de televizyonları sık tercih edilen TCL, geçen yıla göre %3’lük bir artış yaşayıp %16’lık pazar payına yükselerek 2’inci sırada yer alıyor. Neredeyse Samsung’a yetiştiğini söyleyebiliriz. Üçüncü sırada Hisense, dördüncü sırada LG ve beşinci sırada Walmart var.

Genel satış oranlarına baktığımızda ise Kasım 2025 itibarıyla dünyada televizyon satışlarının yıllık oranda %1 oranında düştüğünü görüyoruz. Önceki aylarda artış vardı ancak kasımda satışlar düşmüş. 2026’da MiniLED ve orta segment televizyonlardaki yükseliş nedeniyle satışların artması ve rekabetin iyice kızışması bekleniyor.