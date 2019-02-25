Dünyanın En Geniş Açılı Doğrusal Prime Lensi Tanıtıldı

Samyang, dünyanın en geniş açılı doğrusal prime lensi, XP 10mm f/3.5’i tanıttı. Venus Optics’in Laowa 12mm f/2.8 lensini ezip geçen XP 10mm f/3.5, Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE ile aynı odak uzaklığı sunmayı başarıyor.

Tam kare fotoğraf makineleri için tasarlanan Samyang XP 10mm f/3.5, görüntüde hiçbir bozulma olmadan 130°’lik görüş açısı sağlayabiliyor. Lensin böylesine geniş bir görüş açısı sunması, manzara ve mimarı fotoğraflar için vazgeçilmez olmasını sağlıyor.

Samyang tarafından yapılan açıklamaya göre XP 10mm f/3.5, 55+ megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimlerini ve 8K video kayıtlarını destekliyor. 26 cm odaklama mesafesi bulunan lens, parlama ve gölgelenmeyi azaltan ultra çoklu kaplama teknolojisine sahip.

Samyang/Rokinon XP 10mm f/3.5, Canon EF’e monte edilmiş şekilde 1,099 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın bahar aylarında fotoğrafçılara ulaşması bekleniyor.