Keşfedilmiş En uzak Cismin En Net Fotoğrafı

Ocak ayında görüntülenen Ultima Thule adlı gök cismine dair en net fotoğraflar paylaşıldı. Ultima Thule, bugüne kadar insanlığın erişmeyi başardığı en uzak gök cismi.

Küçük uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), Güneş Sistemi’nin en dışında yer alan Kuiper kuşağı’nı (kemeri veya bölgesi de deniyor) incelemek amacıyla gönderilmişti. Araçtan gelen bilgiler, dünyadaki bilim insanları tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

Bu küçük araç, yakınından geçtiği gök cisminin fotoğraflarını çekmeyi başarmıştı. O görüntüler Dünya’ya ulaştı ve incelenip düzenlendi. Bilim insanları, Ultima Thule’nin şimdiye kadarki en net fotoğrafını da paylaştı.

Plüton’dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre mesafedeki gök cisminin yanından saatte 51,500 km hızla geçen araç birkaç kare fotoğraf yakalamayı başardı.

Ultima Thule, birbirine yapışık iki küresel kitleden oluşuyor. Star Wars filmlerindeki BB-8 karakterine benzeyen cismin daha önce bulanık görselleri ortaya çıkmıştı.

Ultima Thule’nin en yakından çekilen fotoğrafı 6,613 kilometre mesafeden çekildi. Yayınlanan görsel ise dokuz resmin birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı.

Kuiper Kuşağı’nı keşfetmeye devam edecek olan New Horizon’ın hangi yeni keşiflerde bulunacağı ise merak konusu haline gelmiş durumda. Aracın çektiği görüntülerden oluşan bir de video yayınlandı.