Dünyanın En Güçlü Adamı, Evden Rekabeti Snapchat'e Taşıyor

Dünyanın En Güçlü Adamı organizasyonu rekabeti Snapchat'e taşıdı. 11 hafta boyunca sürecek yarışmalarda 8 güçlü isim kıyasıya rekabet ediyor. Kazanan yarışmacılar, kullanıcıların oylamasıyla 10000 dolar para ödülü kazanıyor.

Güce ve dayanıklılığa dayalı, uluslararası bir spor müsabakaları düzenleyen World's Strongest Man (Dünyanın En Güçlü Adamı), ilk Snapchat serisini yayınladı. Çevrimiçi yarışmada, dünyanın en güçlü adamları iki tur yarışıyor.

World's Strongest Man: Home Edition adlı yarışma serisi dün itibarıyla başladı ve 11 hafta boyunca yayınlanacak. Her pazartesi günü Snapchat'te yeni bölümler ekleniyor. Yeni bölümler Snapchat’in Discover (Keşfet) sayfasında yer alıyor. Yarışma, kasım ayında gerçekleşecek 2020 Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasının öncesinde katılımcıları formda tutacak.

Yarışmada dünyanın en popüler güçlü isimlerinden sekizi iki tur boyunca güç yarışında yer alıyor. Her karşılaşma deadlift, tepegöz presi, farmer's walk gibi önceden belirlenmiş bir güç hareketinden oluşuyor. Yarışmacılar, her egzersizi kanepe, araba veya evcil hayvan gibi öğelerle yapıyor. Hayranlar, her bölümün sonunda performans ve yaratıcılığa göre yarışmacılara oy verebiliyor.

İki turun sonunda, ilk iki yarışmacı, Dünyanın En Güçlü Adamı organizasyonu tarafından verilen 10.000 dolarlık ödülü almak için hayran oylamasına gidiyor. Yarışma, 2017 Dünyanın En Güçlü Adamı şampiyonu Eddie Hall tarafından sunuluyor. Yarışmacılar arasında Eddie Williams, Robert Oberst, Rob Kearney, Luke Stoltman, Adam Bishop, Nick Best, Rongo Keene ve Evan Singleton yer alıyor.

2020 Dünyasının En Güçlü Adamı yarışmasının ve 11-12 Kasım'daki sıralama turlarının ardından 14-15 Kasım'da Florida'daki Anna Maria Adası'nda gerçekleşeceği duyurulmuştu. Yarışmacılar, evden katıldıkları bu etkinlik sayesinde formda kalmaya devam edecekler. World's Strongest Man: Home Edition'ın yapımcılığını IMG ve Film 45 üstlendi.