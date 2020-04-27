X-Men Dünyasından Jean Grey'in Yeni Bir Özelliği Açıklandı

Marvel’ın yeni X-Men serileri, Jean Grey’in telekinezi yeteneğini kısa süreli kullanabildiğini gösteriyor. Ancak Jean Grey’in Marvel çizgi romanlarındaki geçmişine baktığımızda omega seviyesi mutantın telekinezi güçlerinin seviyesi çok daha yüksek görünüyordu.

X-Men hayranları, genellikle Marvel evrenindeki en yetenekli mutantın Jean Grey olduğunu düşünüyorlar. Phoenix Force da Jean Grey’i en güçlü mutantlar arasına yerleştiriyor. Ancak Grey’in güçleri ile neler yapabileceği tam olarak anlaşılamayabiliyor.

X-Men çizgi romanlarına döndüğümüzde Jean Grey’in ne kadar güçlü bir mutant olduğunu görebiliyoruz. X-Men çizgi romanlarında Grey’in en güçlü mutantlardan olan Black Bolt’la karşılaşması, Grey’in güçlerinin sınırı gösteriyor.

Jean Grey’in çok güçlü olması ve karşısına gerçek anlamda dişli bir rakip çıkmamış olması, güçlerini anlamayı zorlaştırıyor. İnsanlar, Grey ile Phoenix Force arasındaki sınırın nerede başlayıp nerede bittiğini anlamakta zorlanıyorlar. X-Men’in yazarlarından Jonathan Hickman, X-Men serisine yeniden başladığında Jean Grey’in güçlerini net bir şekilde gösteriyordu.

Jean Grey, Black Bolt’un zihnini Maximus’tan kurtardı

Hickman, Jean’in omega seviyesi bir mutant olduğunu, telepatik ve telekinetik güçlerinin seviyelerinin farklı olduğunu söylüyor. Hickman, House of X #1’de Jean Grey’in güçleri ile ilgili olarak şunları not düştü: “Omega seviyesi, tek bir mutant gücün sınıflandırılmasıdır. Mutantların çoklu güçler göstermesi oldukça yaygın olmakla beraber bu güçlerden sadece bir tanesi omega seviyesindedir. Jean Grey, hem bir telepat hem de bir kelekinetik olsa da güçlerinden sadece biri omega seviyesindedir.”

Jean Grey’in güçleri arasındaki bu fark, X-Men’i uzun zamandır takip eden hayranları şaşkınlığa uğrattı. Bu zamana kadar Jean’in telekinetik yetenekleri, telepati yetenekleri kadar etkileyici bir şekilde tasvir edildi.

Jean’in güçlerinin iyi bir gösterimi X-Men’in 1987’de yayınlanan bir sayısında X-Men ekibinin Attilan şehrinde mutantlarla karşılaşmasında görülebiliyor. X-Men’in bahsedilen sayısında Maximus’un kardeşi Black Bolt’un kontrolünü ele geçirmek için zihin kontrol güçlerini kullandığı ortaya çıktı. Black Bolt’un kontrolünü ele geçiren Maximus, Black Bolt’u Cyclops’a saldırmak için yönlendirdi. Cyclops’a yönelen saldırıyı Black Bolt’un saldırısını Jean Grey engelledi.

Black Bolt, tek bir fısıltısı ile bir gezegeni parçalayacak güçte olduğu için Marvel evreninin en güçlü mutantları arasında sayılır. Maximus tarafından zihni ele geçirilen Black Bolt mükemmel bir silah haline gelmiş oldu. Ancak çizgi romanda Jean Grey’in Phoneix Force görülmeden Black Bolt’un zihnini Maximus’tan kurtarabildi.

Jean Grey’in geçmişini öğrenmek için X-Men çizgi romanlarından birine bakmak oldukça yararlı olmuş gibi görünüyor. Hickman’in omega mutantlar için yaptığı açıklama, omega mutantlar hakkında bir tartışma başlatabilir. Ancak daha iyi bilgiler için yukarıda olduğu gibi X-Men çizgi romanlarına bakmak yararlı olabilir.

X-Men’i yeniden yazmaya başlayan Jonathan Hickman, beş yıl boyunca X-Men’in yazarı olarak görev alacak. 5 yılın ardından Hickman’ın X-Men’in yazarı olmaya devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. 5 yılın ardından Hickman’ın yerine başka bir isim X-Men’in yazarlığını devralabilir.