Dünyanın Gezip Görebileceğiniz En Güzel 9 Başkenti

Eğer sık sık yurt dışı ziyareti yapıyorsanız muhtemelen gittiğiniz ilk yer ülkenin başkenti olur. Her zaman ülkelerin en büyük şehri olmayan başkentler yine de ülkenin en güzel şehirlerinden biri olabiliyor.

Yurt dışı ziyaretleri yapan insanlar genel olarak ilk seferlerini ülkelerin başkentine yaparlar. Ülkelerin başkentleri her zaman o ülkelerin en büyük şehirleri olmasa da bazı ülkelerin başkentleri isminin hakkını veriyor. Özellikle birçok ülkenin bilindik simgeleri başkentlerinde bulunuyor ve bu sebeple ülkenin en turistik yeri başkenti oluyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gezip görebileceğiniz en güzel 9 başkente bir göz atalım.

Londra

İngiltere’nin en ılıman şehri olan Londra, açık hava müzesi kıvamında bir şehirdir ve yılın her döneminde ziyaret edilebilir. Yine de şehrin en güzel dönemi haziran ve eylül ayları arasında geçer zira birçok sanat, dans ve müzik festivali bu aylar arasında şehri daha güzel bir hale getiriyor. Yaz mevsiminde azalan yağışlar ziyaretçileri şehir parklarında yeşiller arasında bir yolculuğa çıkarırken kış mevsiminde ise yağışlı günlerde sıcak bir ortama girerek hem yağmurun sesini dinlerken hem de kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Roma

İtalya’nın başkenti olan Roma, Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olmasının yanı sıra dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak da görülüyor. Tarih, sanat, kültür, moda ve eğlencenin bir arada bulunduğu Roma, aynı zamanda dünya üzerinde en fazla UNESCO Kültür Mirası barındıran bir şehir. Binlerce yıllık tarihi, kültürü ve güzelliğiyle her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan Roma’ya ilk kez gidecekseniz Kolezyum, Vatikan Müzesi, Trevi Çeşmesi ve İspanyol Merdivenleri’ni ziyaret etmeden dönmemeniz gerektiğini belirtelim.

Tarihi mekanları ve kültürünün yanı sıra Roma sokakları, gece vakitlerinde oldukça iyi bir şekilde aydınlatılıyor ve bu da fotoğraf çekmeyi seven kişiler için kenti adeta bir cennete çeviriyor. Bu kadar gezmenin sonunda ise İtalyan mutfağını denemenizi kesinlikle öneririz.

Paris

Fransa’nın başkenti olan Paris, aynı zamanda Aşıklar Şehri olarak da biliniyor. Aynı Londra gibi adeta bir açık hava müzesi esintisi veren şehirde başta Eyfel Kulesi olmak üzere Notre Dame Katedrali, Chmaps Elysees Caddesi ve Louvre Müzesi olmak üzere dünyanın birçok yerinden ziyaretçi çeken önemli gezi noktası bulunuyor.

Paris, her zaman ilgi çekici ve çok güzel bir şehir olsa da şehrin en güzel zamanları bahar ve yaz aylarında geçiyor. Güneşin kendini daha çok gösterdiği yaz ayları, turistik noktaları gezmek ve bunun yanı sıra Paris’in güzel sokaklarında bulunan kafelerde keyif yapmak için oldukça ideal. Noel zamanında ise şehrin dört bir yanı ışıl ışıl olmaya başlıyor.

Moskova

Rusya’nın başkenti olan Moskova, dünyaca ünlü birçok yapıya ev sahipliği yapan bir şehir. Sovyetler Birliği ve Çarlık Rusyası’na da başkentlik yapmış olan Moskova, 11 milyonu aşan nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık şehirlerinden biri olarak biliniyor. Komünizm döneminden kalan heybetli binaları ve oldukça güzel mimarisiyle Moskova, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Bunların başında ise Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı yer alıyor.

Berlin

Almanya’nın en büyük kenti ve aynı zamanda başkenti olan Berlin, giderken fazlasıyla zaman ayırmanız gereken bir şehir. Parkları, bahçeleri, ırmakları, ormanları, kültürü, sanatı, kısacası bir şehrin sahip olabileceği her türlü şeye sahip olan yapısı ile Berlin, içerisinde çokça zaman geçirmek isteyeceğiniz ve gezecek oldukça fazla yeri olan bir şehir.

Ottawa

Kanada’nın başkenti Ottawa, ülkenin kültürel merkezi konumunda. Ülkenin bu şehrinde çok sayıda müze, galeri, üniversite ve sanat merkezi bulunduğundan ötürü genellikle gezmek isteyenler burayı ziyaret ediyor. Ottawa Irmağı’nın kıyısında yeni aynı adla anılan vadiye kurulu olan şehir, milli parkları ve doğası nedeniyle de ziyaretçi çekmeyi başarıyor.

Budapeşte

Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte, Avrupa’nın en güzel başkentleri arasında yer alıyor. Kıtanın kültürel, politik ve ticari merkezlerinden biri olan Budapeşte, Tuna Nehri’nin iki tarafına yayılmış durumda. Tarihi boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasıyla bilinen Budapeşte, bu nedenle çok kültürlü bir özellik taşıyor.

Tokyo

Japonya’nın en kalabalık kenti ve aynı zamanda başkenti olan Tokyo, farklı zevklere sahip insanların hemen hemen hepsine istediğini veriyor. Özellikle film ve fotoğraflarda muazzam görünen neon ışıklı caddeleri, bakımlı yolları ve modern yapıları ile insanları büyüleyen bir yapıya sahip olan Tokyo’da teknoloji meraklısıysanız Chiyoda'ya, alışveriş meraklısıysanız dünyanın en iddialı alışveriş merkezlerinden bazıları için Ginza'ya, gece hayatını seviyorsanız ise Shinjuku’ya yönelebilirsiniz.

Buenos Aires

Arjantin’in başkenti olan Buenos Aires, İspanyol Koloni Dönemi mimarisi ve genellikle sabahlara kadar süren çılgın gece hayatı ile ziyaretçileri kendisine çekmeyi başarıyor. Rengarenk yapıları içerisinde barındıran La Boca, İtalya’nın ünlü alışveriş caddelerini andıran Recoleta, Latin Amerika’nın en ünlü hipster mahallesi San Telmo gibi birçok yeri içerisinde barındıran Buenos Aires, kesinlikle yurt dışı ziyaret planlarınızın üst sıralarında olmalı.