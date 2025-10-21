Dünyanın En Hafif Dizüstü Bilgisayarı Duyuruldu: Sadece 3 iPhone 17 Pro Max Ağırlığında!

Fujitsu, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı olarak kayıtlara geçen FMV UX-K3'ü duyurdu. Sadece 634 gram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, orta yoğunluklu işlemlerde sorun yaşatmayacak olması ile de dikkat çekiyor. Peki bu dizüstü bilgisayarın fiyatı ne kadar?

Japon teknoloji şirketi Fujitsu, dizüstü bilgisayar sektöründe infial yaratacak bir işe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "FMV UX-K3" olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Bu dizüstü bilgisayar, sadece 634 gram ağırlığında olması sebebiyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. iPhone 17 Pro Max'in 231 gram ağırlığında olduğunu göz önünde bulunduracak olursak FMV UX-K3 için kabaca 3 iPhone 17 Pro Max kadar ağır olduğunu söyleyebiliriz.

14 inç boyutlu dizüstü bilgisayar kategorisinin en hafif modeli olarak kayıtlara geçen Fujitsu FMV UX-K3, Intel Core Ultra 7 255U işlemciden güç alıyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile donatılan bilgisayar, 7 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde FMV UX-K3'ün hem hafif hem de orta yoğunluktaki işler için gayet yeterli olduğu sonucuna ulaşıyoruz.

Karşınızda Fujitsu FMV UX-K3

Fujitsu'nun yeni dizüstü bilgisayarı, 14 inç boyutlu ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük ve 400 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 65W hızlı şarj destekli USB Type-C, iki adet USB-A bağlantı noktası, HDMI, Ethernet, 3,5 mm kulaklık portu ve bir microSD gibi özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayar, 1080p çözünürlük sunan bir webcam'e de ev sahipliği yapıyor. Özellikleri açısından eksiksiz olan FMV UX-K3, tüketicilerin beğenisini kazanacak diyebiliriz.

Peki Fujitsu, bir dizüstü bilgisayarda bu hafifliğe nasıl ulaştı? Hemen açıklayalım; Japon mühendisler, FMV UX-K3'te karbon, magnezyum ve lityum alaşım kullandılar. Böylelikle kasanın hafif ancak sağlam tutulması sağlandı. Tabii bu durum, bataryadan vazgeçilmesine yol açtı. Bu dizüstü bilgisayarda bulunan 31 Wh kapasiteli batarya, sadece 150 gram ağırlığında. Hâl böyle olunca az önce de belirttiğimiz gibi kesintisiz kullanım süresi ciddi anlamda düşmüş oldu.

Fujitsu tarafından yapılan açıklamaya göre FMV UX-K3 modeline sahip olmak isteyen bir tüketicinin 1.860 dolar civarında ödeme yapması gerekecek. İlk aşamada Japonya pazarına sunulan dizüstü bilgisayarın küresel pazarlara açılıp açılmayacağı şimdilik bilinmiyor.