Tüm dünyanın konuştuğu SCMaglev, Orta Japonya Demiryolu Şirketi (JR Central) ve Demiryolu Teknik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiren bir trendir. Bugüne dek, ondan daha hızlı bir tren yapılamamıştır. Hızının yanında ardındaki dâhiyane mühendislik de oldukça dikkat çekicidir.

İşin uzmanları SCMaglev’i geliştirmek ve kusursuz bir hâle getirebilmek için 1960’lardan beri çalışmalarını sürdürmüştür. Amaçları ise her açıdan şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir tren tasarlamaktır.

Peki dünyanın en hızlı treni, daha farklı hangi özelliklere sahiptir?

SCMaglev isimli bu trenin en dikkati çeken özelliği, ülkenin en büyük iki şehrini birbirine bağlamasıdır.

Şöyle ki Maglev’den önce Tokyo ile Osaka arasında edilen seyahat, ortalama 2,5 saat sürerken bu tren ve ona uygun yapılan hat sayesinde bu süre, 67 dakikaya iner. Bu da toplam nüfusu 18 milyondan fazla olan Tokyo, Nagoya ve Osaka’ya olan ulaşım mesafelerini epey kısaltır.

Ayrıca Maglev’den önceki Shinkansen hattı her gün yaklaşık yarım milyon yolcu taşıyor ve mevcut hat, Japonya’nın depreme en yatkın bölgelerinden geçiyordu.

Maglev hattı ise Japonya’nın büyük şehirleri arasında olası bir deprem anında çok daha düşük riskli bir rota izler. Bu da hattın %80’inden fazlasının tünellerden geçeceği anlamına gelir. Bu tünellerden bazıları 25 kilometre uzunluğunda ve yerin 1,5 metre altındadır.

Öte yandan SCMaglev’a ismini veren SC, süper iletken anlamına gelir.

Bu trende kullanılan elektromıknatıslar, aşırı sıcaklıklara karşı soğutulur ve bobinlerle etkileşime girmesi sağlanır. Bir dizi bobin, treni hareket ettirmek için kullanılırken diğerlerine güç verilmez.

Bu, SCMaglev’lerin havada asılı kalacak bir manyetik alan oluşturmadan önce tekerlekler üzerinde 150 km/saat hıza ulaşması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bu tren, tamamen otonomur ve herhangi bir sürücü değil ray tarafından kontrol edilir. Yani olası çarpışma ve kaza neredeyse imkansızdır.

Üstelik 3 ayrı fren sistemiyle de geleneksel trenlere göre daha hızlı durabilir.

Diğer trenlere göre daha sessiz, konforlu ve güvenlidir. Yine her türlü hava ve sıcaklıkta tam performans gösterir. Vagonları ise çeşitli testlere tabi tutulmuş ve dayanıklılıkları kontrol edilmiştir. Hızına ise diyecek söz zaten yok!

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