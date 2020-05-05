Japonya'daki bir fabrika, Tengujo adı verilen ve neredeyse tamamen şeffaf olan dünyanın en ince kağıdını üretiyor. Kağıt, son derece ince ve neredeyse şeffaf olmasına rağmen uzun lifleriyle ciddi bir dayanıklılık da sunuyor.

Yale Üniversitesi'ndeki British Art Center'ın baş kağıt konservatörü Soyeon Choi, kağıtlarda mantarlar, nem, ısı, ışık ve atmosferik kirleticilerden kaynaklanan bozulmayı engellemek için yaptığı çalışmaların sonucunda dünyanın en ince kağıdını üretmeyi başardı.

2017 yılında 1753'te Amerikalı tarımcı Eliza Pinckney tarafından yazılan bir mektuptan üç sayfa inceleyen Choi, harflerin etrafında küçük yırtıklar ve deliklere rastladı. Mektubun yazıldığı mürekkep, korozyona neden olarak kağıdı deforme etmişti. Görevi, tarihi belgelerin içeriğini korumak olan Choi, hassas şekilde ilerlemeye karar verdi ve dünyanın en ince kağıdını geliştirdi.

Dünyanın en ince kağıdı Tengujo, kağıttan tasarruf sağlıyor

Tengujo adı verilen kağıt, Japonya'nın Kochi vilayetindeki bir fabrikada, Hidaka Washi adlı bir şirket tarafından üretildi. Hidaka Washi'nin sahibi, malzemelerin ve sürecin basit olduğunu, gizli ve özel bir formül kullanmadıklarını söylüyor.

İşçiler, kozo bitkilerini su ve neri (tororo-aoi bitkisi) içeren bir küvete koyuyor. Neri ile reaksiyona giren kozo lifleri yapışkan, sakızlı bir hale geliyor ve eşit olarak yayılan uzun beyaz iplere dönüşüyor. İplikler son derece ince bir tabaka oluşturacak şekilde düzleştiriliyor. Sıvı kurudukça, bu iplikler birbirine dokunarak yapışıyor ve hassas ancak ilginç bir şekilde dayanıklı bir kağıt ortaya çıkarıyor.

Tengujo, birçok kaynaktan gelebilecek hasarların giderilmesine ve kağıdın onarılmasına yardımcı olabiliyor. Choi, üretilen kağıt için "her şeyi güçlendirmenin en zarif yolu" diyor. Uzun lifleri, onu neredeyse tamamen farkedilmez hale getirirken güçlü yapı ve destek sağlıyor. Tengujo bugünlerde, Japonya'da ve tüm dünyada, sürgülü kapı kapaklarında, kimono ambalajı ve kağıt mendillerde kullanılan bir malzeme oldu.

En ince tengujo'nun genişliği, tek bir kozo lifinin çapı ile aynı, yani 0.02 milimetre. İnsan derisinden daha ince olan bu yapıyı şimdiye kadar başka hiçbir şirket kopyalayamadı. Tengujo o kadar ince yapılabiliyor ki dekoratif kullanımlarda önemsiz bir hale geliyor. Bu nedenle artık kağıt tasarrufu için tüm dünyada ticari bir ürün olarak yer alıyor.