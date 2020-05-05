ABD'li astrofotoğrafçı Andrew McCarthy tarafından, dünyanın en net Ay fotoğrafı oluşturuldu. İki haftalık bir çalışmanın ürünü olan fotoğraf, uydumuzun tüm detaylarını ortaya koyarken sahip olduğu unvanı başarılı bir şekilde temsil ediyor.

İnsanlık tarihinin her döneminde uzaya ilgi duyuldu. İnsanlar, yaşadığımız evreni tanıyabilmek ve tüm gizemlerini ortaya çıkarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu bağlamda uzay fotoğrafçılığı da çok büyük bir önem kazandı. Hata kimi zaman hobi amaçlı çekilen benzersiz fotoğraflar, yeni keşiflerin kapılarını dahi araladı.

Şimdi sizlere, ABD'li bir astrofotografçı tarafından çekilmiş olan bir Ay fotoğrafından bahsedeceğiz. Bugüne kadar çekilmiş en net Ay fotoğrafı olma özelliğine sahip olan fotoğraf, tam iki haftalık bir çalışmanın ürünü ve benzersiz detaylar içeriyor. Dilerseniz ilk olarak bu fotoğrafa bakalım ardından da fotoğrafın detaylarını aktaralım.

Dünyanın en net Ay fotoğrafı

Andrew McCarthy tarafından çekilen bu benzersiz fotoğraf, uydumuzun neredeyse tüm detaylarını gözler önüne seriyor. McCarthy, yukarıda gördüğünüz fotoğrafı oluşturabilmek için Ay'ın iki haftalık süreçte binlerce görüntüsünü almış. Aldığı görüntüleri başarıyla birleştiren McCarthy, yaptığı çalışmaların sonucunda da dünyanın en net Ay fotoğrafını oluşturmayı başarmış.

Aslına bakacak olursak McCarthy'nin oluşturduğu fotoğraf, sanılandan çok daha uzunca bir çalışmanın ürünü. McCarthy, Ay'ın aydınlanma çemberinden yararlanarak Ay yüzeyindeki kraterlerin çok daha net bir şekilde görülmesini sağladı. Ayrıca bu durum, Ay'daki diğer detayların da gün yüzüne çıkmasına yardımcı oldu. Fotoğrafın tam boyutlu halini buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.