Forbes, düzenli olarak yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinin bu yılki versiyonunu bizlerle buluşturdu. Listede 6 Türk şirket yer aldı.

İş dünyasının en önde gelen dergilerinden olan Forbes, her yıl düzenli olarak “Dünyanın En İyi İşverenleri” ismini verdiği bir liste yayımlıyordu. Şimdi ise 2024’ün en iyi işverenleri resmen belli oldu.

Liste, Statista ortaklığında gerçekleştirilen ve 50 ülkeden 300.000’den fazla çalışanın katıldığı insanlara yapılan anketlerle oluşturuldu. Değerlendirilen şirketler, uluslararası faaliyet gösteren ve 1000’den fazla çalışanı olan şirketlerdi. Toplamda 850 şirketin bulunduğu listede 6 Türk şirket yer aldı.

Dünyanın en iyi 10 işvereni şu şekilde

Sıralama Şirket Çalışan sayısı 1. Microsoft 221.000 2. Alphabet 182.502 3. Samsung 270.372 4. Adobe 29.000 5. BMW Group 154.950 6. Delta Air Lines 90.000 7. Airbus 147.893 8. IKEA 208.000 9 LEGO Group 27.000 10. IBM 187.000

İlk üc sırayı tahmin edebileceğiniz gibi teknoloji devleri paylaşıyor. Geçen sene 2'inci olan Microsoft, bu yılın en iyi işvereni seçilmiş. Onu ise Google olarak da bildiğimiz Alphabet takip ediyor. Geçen yılın lideri Samsung ise bu sene 3'üncü sıraya gerilemiş.

Bunlar dışında hava yolu ve otomobil şirketleri de listede var. IKEA'nın ve LEGO'nun ilk 10'a girmeyi başarması dikkat çekici. Tabii bakınca "Apple nerede?" diyor olabilirsiniz. Geçen sene 4'üncü seçilen şirket, bu sene ilk 10'a girememiş ve 15. sırada kalmış.

Türkiye’den 6 şirket var

Şirket Sıralaması Çalışan sayısı Koç Holding 118 115.000 Sabancı Holding 195 60.000 Türk Hava Yolları 301 5.000 Yapı Kredi 383 10.000 İş Bankası 795 10.000 Turkcell 803 5.000

Listeye önceki yıllara kıyasla ülkemizden daha fazla şirket girmeyi başarmış. Öyle ki 6 adet Türk şirketinin Forbes tarafından en iyi işverenler listesine dahil edildiğini görüyoruz. Koç Holding, 118’inci sırada olmasıyla Türkiye bazında en öndeki şirket. 195'inci sırada Sabancı Holding, 301’inci sırada Türk Hava Yolları, 383’üncü sırada Yapı Kredi, 795’inci sırada İş Bankası, 803’üncü sırada ise Turkcell yer alıyor.

Listenin tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.