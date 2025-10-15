Dünyanın En İyi Markaları 2025: İşte Zirvedeki İsim!

2025 yılının sonuna yaklaşmış olmamızla yıllık istatistik yayımlanma süreci de resmen başlamış oldu. Bu bağlamda; Interbrand, merakla beklenen "Best Global Brands 2025" raporunu resmen yayımladı. Böylelikle küresel çapta en iyi markalar belirlenmiş oldu.
Peki dünyanın en iyi markaları hangileri? Türkiye'den bir marka, Best Global Brands 2025 listesine girmeyi başarabildi mi? Listeye ilk kez giren, sıralaması en çok yükselen firmalar hangileri? Gelin şimdi bu detaylara bakalım.
Dünyanın en iyi markaları 2025:
|Marka
|2025 Marka Değeri (Milyar $)
|Değişim (2024’e göre)
|Apple
|470.9
|-4 %
|Microsoft
|388.5
|+10 %
|Amazon
|319.9
|+7 %
|317.1
|+9 %
|Samsung
|90.5
|-10 %
|Toyota
|74.2
|+2 %
|Mercedes-Benz
|50.1
|-15 %
|Coca-Cola
|60.1
|-2 %
|McDonald’s
|53.0
|0 %
|57.3
|+27 %
|Cisco
|48.7
|+7 %
|Louis Vuitton
|48.4
|-5 %
|YouTube
|48.4
|+61 %
|IBM
|46.8
|-10 %
|NVIDIA
|43.2
|+116 %
|Oracle
|42.1
|+12 %
|Disney
|41.4
|-3 %
|Adobe
|41.0
|+4 %
|Facebook (Meta)
|41.2
|+18 %
|SAP
|41.3
|+12 %
Yukarıdaki tablo, aslında fazla şaşırtıcı değil. Zira dünyaca ünlü firmalar, 2025 yılında da dünyanın en iyi markaları listesinde zirvede yer alıyorlar. Yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmelerle bilançosunu eşi benzeri görülmemiş şekilde artıran NVIDIA, listede yer alan en dikkat çekici firma diyebiliriz. Zira firmanın marka değeri, son 1 yılda yüzde 116 artış göstermiş durumda.
2025'te marka değerini en çok artıran firmalar:
|Marka
|Artış Oranı
|2025 Marka Değeri
|NVIDIA
|+116%
|43,2 milyar $
|YouTube
|+61%
|48,4 milyar $
|Netflix
|+42%
|28,0 milyar $
|Uber
|+38%
|12,7 milyar $
|Nintendo
|+35%
|15,4 milyar $
|+27%
|57,3 milyar $
|Allianz
|+20%
|28,2 milyar $
|Spotify
|+20%
|14,9 milyar $
|LEGO
|+19%
|15,0 milyar $
|Facebook (Meta)
|+18%
|41,2 milyar $
Az önce bahsettiğimiz NVIDIA, yıllık bazda marka değerini en çok yükselten firma olarak kayıtlara geçti. Netflix, YouTube ve Uber gibi firmalar da listede ancak bunların hiçbiri NVIDIA'ya yetişebilecek pozisyonda değil.
Best Global Brands 2025 listesine ilk kez giren markalar:
|Marka
|2025 Sırası
|Değeri (Milyar $)
|BlackRock
|#31
|23.7
|Booking.com
|#32
|23.0
|Qualcomm
|#39
|25.1
|GE Aerospace
|#44
|18.2
|Uniqlo
|#47
|17.7
|Dell
|#51
|16.3
|Schneider Electric
|#65
|12.7
|Monster
|#70
|11.5
|Nasdaq
|#85
|9.2
|John Deere
|#88
|8.8
|BYD
|#90
|8.1
|Shopify
|#99
|6.9
Best Global Brands 2025 listesine ilk kez giren firmalar arasında en çok BYD dikkat çekiyor. Uzun zamandır Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, küresel pazara açılmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve en iyi markalar arasına girmiş oldu.
Türkiye'den firma var mı?
Best Global Brands 2025'te Türkiye merkezli bir firma bulunmuyor.
Best Global Brands 2025 listesi neye göre hazırlandı?
Interbrand, Best Global Brands 2025 listesini oluştururken firmaların finansal durumuna, marka rolüne ve marka gücüne bakıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli OmniAI sistemi ile veri analitiği yapılıyor. Marka rolü, tüketicinin satın alma karar verirken markayı ne kadar önemsediğini, marka gücü ise firmanın sadakat yaratma ve sürdürülebilir talep oluşturma becerisini temsil ediyor.