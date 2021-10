Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 Listesi Yayınlandı

ABD merkezli US News and World Report’un hazırladığı “Dünyanın En iyi Üniversiteleri 2022” listesi yayınlandı. Listede geçen yıl 197. sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi, bu yıl ilk 200'e giremedi.

2021’in Ocak ayında AKP’li Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştı. Aylarca süren protestolar, polis müdahaleleri, öğrenci ve akademisyenlerin eylemlerinin de etkisiyle, Melih Bulu Temmuz ayında görevden alındı. Melih Bulu göreve başlamasının ardından Boğaziçi’yi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 100’e sokacağını iddia etmişti.

Geçen yılki sıralamada 197’nci sırada yer alması üzerine dönemin rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin bütçesinin 40 kat daha fazla olan üniversitelerle aynı sırada yer aldığını açıklamıştı. “Dünya’nın En İyi Üniversiteleri” sıralamasında son üç yıldır üst üste ilk 200’e giren Boğaziçi Üniversitesi bu yılki listede 287’nci sıraya geriledi.

Boğaziçi Üniversitesi 287. sırada yer aldı

ABD yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report 90’dan fazla ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği sıralama; kurum küresel-bölgesel araştırmalarda saygınlığı, yayınlar, kitaplar, konferans bildirileri, atıflar ve uluslararası iş birlikleri gibi 13 kritere göre hazırlandı.

Türkiye’de ilk sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi, US News and World Report tarafından yükseköğretim kurumları araştırmasında 100 üzerinden 60 puan alarak, dünyada 287’nci sıraya yerleşti. US News and World Report, ayrıca "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralaması kapsamında önde gelen 43 alan listesi yayınladı. Boğaziçi Üniversitesi, fizik alanında 97’nci mühendislikte 332’nci, bilgisayar bilimlerinde 368’inci, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

Dünya’nın en iyi ilk 10 üniversitesi: