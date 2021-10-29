300 Milyar Dolar Servete Ulaşan Elon Musk Üniversite Kuracak

Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir açıklamada üniversite kurmak istediğini duyurdu. Bu üniversitenin isminin "Texas Institute of Technology & Science" olmasını istediğini söyleyen Musk, üniversitede destansı ürünler tasarlanacağını belirtti. Ayrıca Bloomberg'e göre Elon Musk'ın net serveti 300 milyar dolar barajını geçmiş durumda ve Musk, bu barajı geçen ilk kişi oldu.

Bugüne kadarki yaptığı hemen her çalışma ile gündem olmayı başaran milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da çok garip bir açıklama yaptı. Kanada'daki Queen's Üniversitesi ile ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olan iş insanı, bu kez bir üniversiteye başlamayı değil, doğrudan bir üniversite kurmak istediğini söyledi.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre Elon Musk'ın kurmak istediği üniversite, "Texas Institute of Technology & Science" (Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü) ismine sahip olacak. Bu üniversiteden "destansı" ürünlerin çıkacağını ifade eden Musk, üniversitenin ve bu üniversitede üretilecek ürünlerin küresel çapta hayranlık uyandıracağını belirtti.

Elon Musk, bir üniversite kurmak istediğini duyurdu

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım, bazı kesim ve takipçileri tarafından yeni bir üniversite okumak istiyor şeklinde yorumlandı. Ancak bu ufak bir yanlış anlamaydı çünkü Texas Institute of Technology & Science isminde bir üniversite zaten yoktu. Kimi takipçilerse Elon Musk'ın isteğini doğru anladılar ve bu fikrini desteklediler. Elon Musk vizyonunun bir üniversiteye aktarılması gerektiğini söyleyen internet kullanıcıları arasında arasında Texas Institute of Technology & Science'a gitmek isteyenler bile vardı.

Elon Musk, 300 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu

Elon Musk gibi sürekli yeni projeler peşinde koşan bir iş insanının kendi mühendislerini yetiştirmek istemesinde pek de anormal bir durum yok.. Dahası Musk, artık 300 milyar dolardan fazla servete sahip ilk kişi unvanına da sahip. Bloomberg'ün Milyarderler Endeksi sonuçlarına göre iş insanının net serveti, bugün itibarıyla 302 milyar dolara ulaşmış durumda...