Kimsenin Alınmadığı Dünyanın En Korunaklı 13 Bölgesi

Hapishaneden otele, mağaradan altın deposuna... Şu ya da bu sebeple dünyanın en korunaklı yerleri haline gelen yerler var. Peki bu bölgeler nerede ve neden bu kadar ciddi şekilde korunuyor, sizin için anlattık.

Modern çağın sunduğu üstün seyahat imkanlarıyla dünyanın birçok yerini keşfetmek -pandemi döneminde bile olsak- eski dönemlere kıyasla artık çok daha kolay. Ancak dünyada para ya da nüfuz sayesinde adım atılamayacak yerler de var. Bu yerlerden kimileri en zenginlere özelken kimileri ise devletlerin gizli işleriyle alakalı olduğu için giriş yasak.

Gelin istesek de seyahat edemeyeceğimiz bu yerlere hep birlikte göz atalım.

Dünyanın en korunaklı 13 yeri:

Soğuk Savaş döneminden kalan Cheyenne dağ kompleksi

Altın deposu Fort Knox

Kore’nin askerden arındırılmış bölgesi

Elit olmayanların giremediği Greenbrier oteli

Nükleer sığınağın kalbindeki Pionen Veri Merkezi

Çölün ortasındaki 51. Bölge

En kutsal ve nadir belgelerin saklandığı Vatikan Gizli Arşivleri

Dünyadaki tüm bitki tohumlarını barındıran Svalbard Küresel Tohum Deposu

Gidenin geri dönemediği Kuzey Sentinel Adası

Kuzey Kore askerlerinin koruduğu Duman Nehri

Kaçmanın imkansıza yakın olduğu ADX Florence hapishanesi

143 yıldır her yıl iki haftalığına toplanan kulübün toplanma yeri Bohemian Grove

Ağzına kadar sanat dolu Lascaux Mağarası

Soğuk Savaş döneminden kalan Cheyenne dağ kompleksi

Kim koruyor?: Peterson-Schriever garnizonu

Peterson-Schriever garnizonu Neden bu kadar korunaklı?: Harekat üssü olduğu için

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Cheyenne dağ kompleksi, 1950’lerde Soğuk Savaş döneminde harekat üssü olarak kullanılmıştı. O yıllarda Sovyetler’den ABD’ye bomba atılması ihtimali çok yüksek olduğu için dağın içine üs inşa edildi. Cheyenne dağ kompleksi yıllar içinde işlevini biraz yitirmiş olsa da hala ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Altın deposu Fort Knox

Kim koruyor?: ABD Ordusu

ABD Ordusu Neden bu kadar korunaklı?: 10 milyar dolar değerinde altına ev sahipliği yapıyor

Aynı zamanda ABD’nin Kentucky eyaletindeki bir askeri üs olan Fort Knox, Birinci Dünya Savaşı’nın bittiği yıl 1918’de inşa edilmiş ve o zamandan bu yana bir milyondan fazla askeri birliğe ev sahipliği yapmış. ABD Hazine Bakanlığı tarafından kullanılan Fort Knox, ülkenin altın rezervinin yarısından fazlasını barındırıyor.

Kore’nin askerden arındırılmış bölgesi

Kim koruyor?: Kore Halk Ordusu ve BM barış gücü

Kore Halk Ordusu ve BM barış gücü Neden bu kadar korunaklı?: Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tampon bölge

Kore 1945 yılında ikiye ayrılınca Kuzey Kore ve Güney Kore şeklinde iki ayrı ülke ortaya çıktı. 27 Temmuz 1953 günü Kuzey Kore, Çin ve BM’nin anlaşmasıyla Kore askerden arındırılmış bölge kuruldu. Bu bölge, Kuzey ve Güney Kore’yi birbirinden ayıran 250 kilometre uzunluğunda, 4 kilometre genişliğinde ve sürekli gözetlenen bir bölge. Sınır tamamen kapalı. Kimsenin geçmesine izin verilmiyor ve bölge çok iyi korunuyor. Kuzey Kore’den Güney Kore’ye (ya da tam tersi) geçebilmenin tek yolu Rusya gibi bağlantılı bir ülkeye gidip oradan geçiş yapmak.

Adı üstünde bölge askerden arındırılmış bölge ancak bölgenin ötesindeki sınırlar dünyada en yoğun şekilde asker bulundurulan sınır olma özelliği taşıyor.

"Elit" olmayanların giremediği Greenbrier oteli

Kim koruyor?: ABD

ABD Neden bu kadar korunaklı?: İçinde Soğuk Savaş döneminden kalan bir sığınak bulunuyor

Garip gelebilir ama dünyanın en iyi korunan yerleri listesinde bir otel var. 1778 yılında kurulan ve hala hizmet veren bu lüks otel, 26 ABD devlet başkanını ağırlamış. Greenbrier otelini bu kadar korunaklı kılan şey, Soğuk Savaş döneminde otele devasa büyüklükte bir sığınak inşa edilmiş olması. Sığınak, bir şey olması halinde kongre üyelerini koruyabilmek için yapılmış. 1992 yılında The Washington Post gazetesi sığınağın varlığından söz edinceye dek proje gizli kalmış. Tabii haberin ardından sığınak hükûmet tarafından devreden çıkarılmış.

Nükleer sığınağın kalbindeki Pionen Veri Merkezi

Kim koruyor?: Bahnhof adlı şirket

Bahnhof adlı şirket Neden bu kadar korunaklı?: Korunan veriler bilinmiyor ancak alınan önemler, bu bilgilerin önemli olduğunu gösteriyor.

Pionen, eski bir nükleer sığınağın içinde yer alan muhtemelen tek veri merkezi. Aslında İsveç’teki eski bir sivil savunma merkezi olan Pionen, internet sağlayıcısı Bahnhof adlı şirket tarafından 2008 yılında veri merkezine dönüştürülmüş.

Tesis dağın altında yer aldığı için 40 santimetrelik kalın bir kapıya sahip ve sadece tünel vasıtasıyla erişilebiliyor. Hidrojen bombasına dayanabilecek kapasitedeki veri merkezi, dünyanın en korunaklı yerlerinden biri.

Çölün ortasındaki 51. Bölge

Kim koruyor?: ABD Hava Kuvvetleri

ABD Hava Kuvvetleri Neden bu kadar korunaklı?: Son derece gizli bir hava kuvvetleri üssü

Uzaylı teorileriyle dolu haberlerde görmüş olmanızın yüksek ihtimal olduğu 51. Bölge, bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Bölgenin sınırlarına yaklaşan siviller önce uyarılıyor, ayrılmamaları halinde yüklü miktarlarda para cezası kesiliyor. Bölgede görevli güvenlik güçlerinin yaklaşmaya çalışan sivilleri öldürme yetkisi de var.

En kutsal ve nadir belgelerin saklandığı Vatikan Gizli Arşivleri

Kim koruyor?: Vatikan

Vatikan Neden bu kadar korunaklı?: Kiliseye ait önemli belgeler barındırıyor

Meraklı gezginlere kötü bir haberimiz var. Asla giremeyeceğiniz bir yer daha: Vatikan Gizli Arşivleri. Kilisenin yüzyıllar boyunca biriktirdiği hükumet belgeleri, hesap defterleri, yazışmaları ve daha birçok önemli belgeyi barındıran Vatikan Gizli Arşivleri, 19. yüzyıl sonunda Papa XIII. Leo tarafından araştırmacılara açılana dek herkese kapalıydı. Arşivin küçük bir bölümü günümüzde hala araştırmacılara açık.

Dünyadaki tüm bitki tohumlarını barındıran Svalbard Küresel Tohum Deposu

Kim koruyor?: Norveç

Norveç Neden bu kadar korunaklı?: Olası bir felaket sonrası insanlığa tüm bitkileri yeniden elde etme imkanı veriyor

Hiçliğin ortasında son derece distopik bir görüntüye sahip olan Kıyamet Ambarı, (resmi adıyla Svalbard Küresel Tohum Deposu) küresel bir afet olması halinde insanlığın bitkileri koruyarak tekrar ekebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir depo. 2008 yılında Norveç’in Longyearbyen kentinde açılan deponun hazırlıkları taa 1983 yılında başladı. Son derece izole bir yerde yer alan depo hareket sensörleri, hava kilitleri ve güçlendirilmiş beton duvarlar gibi çeşitli unsurlarla korunuyor. Tamamen doldurulduğunda depoda 2,5 milyar tohum örneği olacak.

Gidenin geri dönemediği Kuzey Sentinel Adası

Kim koruyor?: Hindistan

Hindistan Neden bu kadar korunaklı?: Doğal şartlar nedeni ile özel bir durum söz konusu yok

Hindistan’a bağlı Andaman Adalar topluluğundaki adalardan biri olan Kuzey Sentinel Adası, Sentineller kabilesinin evi. Kabile, adaya yaklaşmaya çalışan yabancıları öldürüyor. Yaklaşık 60 bin yıldır o adada yaşadığını tahmin edilen kabile, Hindistan tarafından korunmak istendiği için ada koruma alanı olarak kabul edilmiş.

Kuzey Kore askerlerinin koruduğu Duman Nehri

Kim koruyor?: Kuzey Kore

Kuzey Kore Neden bu kadar korunaklı?: Kuzey Kore’ye sınır olduğu için

Önceki örneklerin aksine bu sefer bir bina ya da yerleşim yerinden değil nehirden bahsedeceğiz. Tuman ya da Tumen Nehri olarak da bilinen Duman Nehri, Çin, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki sınırın bir kısmını oluşturan 521 kilometre uzunluğundaki bir nehir. Kuzey Kore’nin kendi toprakları içinde bolca asker bulundurarak koruduğu Duman Nehri bölgesi, tarihte birçok kez para ve yiyecek bulma ümidiyle yasa dışı şekilde ülke değiştirmeye çalışanlara tanıklık etti.

Kaçmanın imkansıza yakın olduğu ADX Florence hapishanesi

Kim koruyor?: ABD Federal Cezaevleri Bürosu

ABD Federal Cezaevleri Bürosu Neden bu kadar korunaklı?: En azılı suçluları ağırladığı için

ABD’nin Colorado eyaletindeki en tehlikeli erkek suçluları ağırlayan bu hapishane, yüksek güvenlikli cezaevi konumunda. Hareket algılayan lazer ışınları, saldırı köpekleri, üç metre yükseklikte dikenli telden duvarlar gibi aşırı güvenlik önlemleriyle korunan hapishanede kaçmak neredeyse imkansız.

Büyük bir kısmı yerin altında bulunan bu tesisin her bir hücresinde tamamen dökme betondan yapılmış bir masa, sandalye ve yatak var. Ayrıca her hücrede tıkandığında kendi kendine kapanan bir tuvalet, su baskınlarını önlemek için zamanlayıcıyla çalışan bir duş ve güvenlikli bir musluğa sahip lavabo var.

Pencereler, mahkumların hapishanedeki konumlarını belirlemelerini önleyecek şekilde tasarlanmış. Dışarı baktıklarında sadece gökyüzünü ve çatıyı görebiliyorlar. Böylece kaçış planı yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. ADX Florence hapishanesinde genelde en tehlikeli El-kaide terör örgütü üyeleri tutuluyor.

143 yıldır her yıl iki haftalığına toplanan kulübün toplanma yeri Bohemian Korusu

Kim koruyor?: Bohemian Club adlı özel kulüp

Bohemian Club adlı özel kulüp Neden bu kadar korunaklı?: Dünyanın en zengin ve en sözü geçen insanlarını ağırladığı söyleniyor

San Francisco merkezli özel bir erkek kulübü olan Bohemian Club’a ait Bohemian Korusu, yaklaşık 10 bin küsur kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. Son derece yüksek güvenlik önlemleriyle korunan Bohemian Korusu, her yaz iki haftalığına dünyanın dört bir yanından gelen zengin ve önemli kişileri ağırlıyor.

Etkinlik yılda bir seferliğine iki hafta sürüyor ancak koru yıl boyunca korunuyor. Bölgeyi korumak için üst düzey güvenlik kameraları, hareket dedektörleri ve titreşim hisseden alarm sistemleri kullanılıyor. Tabii kulüp üyelerinin kampta olduğu vakitlerde güvenlik önlemleri artırılıyor. İçeride tam olarak ne yaptıkları bilinmese de genel olarak stres atmak için çeşitli aktiviteler yaptıkları düşünülüyor.

Ağzına kadar sanat dolu Lascaux Mağaraları

Kim koruyor?: UNESCO

UNESCO Neden bu kadar korunaklı?: İçinde tarih öncesi döneme ait sanat eserleri bulunuyor

Gizemli bir durum yok. Fransa’nın güneybatısında yer alan Lascaux Mağaraları, tarih öncesi sanatın 900’den fazla örneğini barındırdığı için bu kadar korunaklı. Mağaralar 1963’ten beri halka kapalı. Sebebi ise bilinmeyen bir mantar dalgasının mağaradaki eserlere zarar vermeye başlamış olması. Doğal olarak, insanların mağaraya girmesi artık hem tehlikeli hem de tahrip edici olarak değerlendiriliyor. Mağaralara sadece zaman zaman güvenlik görevlileri girebiliyor ve onlar da sadece birkaç dakika kalabiliyor.

Mağaraların keşif hikayesi ise filmleri aratmıyor. 1949 yılında 18 yaşındaki Marcel Ravidat ile köpeğinin bir çukura düşmesiyle Lascaux Mağaraları’nın girişi keşfediliyor.

Kaynaklar: The Travel, Leisure Guide Security, ListVerse