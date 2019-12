51. Bölge Baskınına Katılan Bir Gazetecinin Yaşadıkları

Uzun bir süredir uzaylıların varlığı ve gizli araştırmalar ile gündeme gelen 51. Bölge, ilginç bir Facebook etkinliğine ev sahipliği yaptı. Peki o gün orada neler yaşanmıştı? Gelin o gün, 51. Bölge çevresinde düzenlenen bu etkinliğe katılan bir gazetecinin yaşadıklarına ve gözlemlerine bakalım.

51. Bölge, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan son derece sıkı korunup gizli tutulan bir askeri bölge. Fakat bu bölgeyi ön plana çıkaran askeri bir bölge olmasından çok, uzun zamandır uzaylılar ile birlikte anılması. Birçok insana göre 51. Bölge Amerika Birleşik Devletleri’nin uzaylıları ya da düşürülen UFO araçlarını sakladığı yer. Pek çok insana göre ise her şey koca bir saçmalıktan ibaret.

27 Haziran 2019'da Matty Roberts isimli bir ABD vatandaşının Facebook üzerinden şaka amaçlı düzenlediği etkinlik, kısa sürede viral olmuştu. Dünya gündemine oturan bu etkinliğe 2 milyon kişi doğrudan katılma onayı verdi. Yüzbinlerce insanın aynı anda 51. Bölge'ye gitme ihtimali ABD Hükümeti ve Savunma Bakanlığı'nı bile açıklama yapmaya zorladı. Baskının yapılacağı gün 20 Eylül 2019 tarihi geldiğinde ise sosyal medya, çoğu insanın sıkıldığı 51. Bölge patlama yarattı.

İlginç gelişmelere sahne olması beklenen bu buluşmaya ilgi gösteren ve olayları yakından takip etmek için bölgeye giden basın mensuplarından bir tanesi de The Guardian’ın muhabirlerinden J. Oliver Conroy’du. 20 eylül 2019 tarihinde bölgeye giden Conroy, o gün yaşananları bir bir köşesine taşıdı.

Kimdir bu 51. Bölge baskınına katılanlar?

Conroy, o gün bölgeye giden insanları şu sözlerle anlatıyor: “Nevada çölünün ortasında, gizemli bir Amerikan üssünün hemen dışında bir yerdeydim. Şanslıydım ki o gün dünyanın en ilginç sosyal medya buluşmalarından birisine şahit olacaktım. Onlarca iyi görünümlü ve genellikle kostümlü bu insanlar, yarı profesyonel video teçhizatları ile bir orada bir burada çekimler yapıp etrafta dolaşıyorlardı.

Aslında bu insanlar 51. Bölgeyi basıp uzaylıları serbest bırakmaya gelen, bunu başaramasalar bile olan biteni kaydetmek ya da canlı yayınlamak için can atan Youtube ve Instagram fenomenleriydi. Bu insanların arasına katılmak demek, ilgi budalası, UFO meraklısı ve asosyal bordo klavyeliler gibi birçok kafası güzel insandan oluşan düzensiz bir orduya katılmak ile eşdeğer olacaktı. Aslında hepsinin burada yani 51. Bölge civarında toplanmasının ortak bir sebebi vardı, o da dünyanın sonunu kutlamak için düzenlenen bu partide yer alma isteği. “

51. Bölge’ye baskın düzenleme şakası nasıl kakaya dönüştü?

Yazının girişinde bahsettiğimiz o Facebook şakasının, sadece birkaç saat içinde dağdan yuvarlanan bir kar topu gibi hızlıca büyüyerek yüzlerce kişinin bu çılgın etkinliğe katılmak istemesine yol açtı. Birkaç gün içinde ise bu sayı bir milyonu geçmişti. Tabii ki Amerikan Hava Kuvvetleri de gelişmelere kayıtsız kalmadı ve 51. Bölge üzerine yapılabilecek bir baskın hareketinin başlamasını durumunda, buna kalkışan herkesi kötü bir sonun beklediği konusunda insanları uyardı.

Etkinliği düzenleyen Matty Roberts ise talihsiz bir şekilde FBI tarafından telefonla arandı ve bu konuda kendisinden bilgi alındı:

Matty Roberts bu krizi fırsata çevirmek konusunda son derece hırslıydı. 51. Bölge istilasını çölün ortasında yeni bir Burning Man festivaline çevirmemek için hiçbir nedeni yoktu. Roberts, Alienstock adındaki projesini hayata geçirmek için Connie West adındaki restoran yöneticisi ile anlaştırdı.

Roberts ve West bu etkinliğin Rachel kasabasında düzenlenmesi konusunda oldukça ısrarcı oldular fakat kasabanın yüzlerce komplo teoristi ve sanki inşaat kazısı izler gibi olacak olayları izleyen tipleri kaldıracak altyapısı yoktu. Yerel yetkililerin ise asıl korkusu olası bir felaket durumunda, birçok insanın çölün ortasında susuzluktan hayatlarını kaybetmeleriydi.

Baskın öncesinde işler yolundan çıkıyor...

Tarih 10 Eylül, büyük buluşma gerçekleşmeden tam 9 gün öncesi. Gazetecilere verdiği demeçte “Fyre Fest 2.0” adındaki etkinlikte yer almak istemediğini belirten Robert, kendini olayın dışına attı. Buna sebep olarak ise West’in gelecek olan insan akınına karşı yeterince hazırlık yapmadığını iddia etti. Budweiser adlı şirket ise sponsora Las Vegas’ta temiz ve güvenli bir bölgede ücretsiz bir şekilde yapılmasını önerdi. Yüklü bir yatırım yapan West ise çöldeki konserin iptal edilmesine karşı çıktı. Konu ile alakalı habercilere açıklama yapan West, ne olursa olsun bu etkinliğin düzenleneceğini söyledi.

Artık aynı hafta içinde düzenlenecek üç farklı 51. Bölge etkinliği vardı. Bunlardan bir tanesi Rachel’da, diğeri Hiko’da ve sonuncusun da Las Vegas’ta olması planlanıyordu. Fakat kaç insanın katılacağı hala kafalarda soru işareti oluşturuyordu. Etkinlik gününden bir gün önce, Las Vegas’ın merkezine gelen The Guardian muhabiri Conroy, şehrin dışındaki çöllük alana gitme konusunda acele etmek yerine geceyi burada geçirme kararı aldı. Dışarı çıktığında ise, sadece süslü uzaylı tabelaları ile süslenen alanın dışında birkaç yerel polis ve muhabirden başka bir şey göremeyince tam bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Fakat son derece uzun bir gece olacağını düşünen Conroy için hiçbir şey bitmiş değildi. Yavaş yavaş insanların gelmesi ile birlikte etraf bir anda şenlenmeye başladı. Bir tarafta Rick and Morty tişörtü giyen insanlar dolanırken öteki tarafta uzaylı kostümü giymiş birçok insan vardı. Hatta bir zamanlar ırkçılığı karşı kullanılan bir slogan olan “Siyahların hayatı önemlidir” bu sefer uzaylıların yeşil rengine atıfta bulunularak “Yeşillerin hayatı önemlidir” şeklinde kullanılıyordu.

Gazetecimiz Conroy, her şeyi başlatan adamı takibe almaya başlıyor:

Bu sırada gazeteci Conroy’un gözüne etkinliğin yaratıcısı olan Matty Roberts takıldı, gizlice onu gözetlemeye başladı. Conroy’un tarifine göre o gün Slayer şapkası ve siyah tişört ile etkinlik alanına gelen Roberts tam bir heavy metal dinleyicisi havası veriyordu. Keyfi oldukça yerinde olan Roberts, Conroy’a “İşlerin nasıl bu seviyeye geldiği konusunda aşırı şaşkınım ve bu mükemmel bir şey” dedi. Tam bu sırada tekrardan bir soru sorma girişiminde bulunmaya çalışsa da, Roberts’ın etrafının kalabalık bir insan kitlesi tarafından sarılması sonucu bunu başaramadı.

Saat 21:00’a geldiğinde ise sayıları birkaç yüze ulaşan insan topluluklarının düzensiz bir şekilde dubstep müziğinin ritmine kapıldıkları görülüyordu. Uzaylıdan çok herkes eğlenmek amacıyla buraya gelmişti. Bütün bunlar yaşanırken insanların kafasındaki düşünce aynıydı, hiçbir şey olmasa bile en azından bir şeyler olacaktı, ya da en azından deneyeceklerdi. Daha sonra DJ müziği keserek bu etkinliği düzenleyen Matty Roberts’a teşekkür etti ve sonra ismi özel bir şekilde anons edilen Bob Lazar için kalabalık tarafından tezahüratlar yapıldı.

Baskının erkesi günü:

Ertesi sabah, bu amaçsız ve amansız kitlenin peşine takılan Conroy bir araba kiralayarak Las Vegas’ın kuzeyine doğru yol aldı. Yol boyunca karşısına çıkan casinoların, reklam panolarının ve striptiz kulüplerinin birden bire yerini uçsuz bucaksız bir çöle bırakması Conroy’u Nevada’nın doğal güzellikleri ile başbaşa bıraktı. Conroy arabası ile ilerdikçe tek gördüğü şey daha fazla polis arabası ve daha az insan olmaya başladı. Artık o da doğru yolda olduğunun farkındaydı.

Elveda medeniyet, merhaba 51. Bölge

Klişe Amerikan filmlerinden görmeye alışık olduğumuz sahnelerden bir tanesi de, bir uzaylı istilası durumunda benzinlikten telaşlı bir şekilde benzin almaya çalışan kalabalık olurdu. Conroy’un anlattıklarına göre benzer bir kalabalık o gün orada bidonlarla benzin ve bolca su satın alıyordu. 2 saatlik yolculuk sonunda ise muhabirimiz “dünya dışı varlıklar” lakabına sahip ve 51. Bölge ile özdeşleşen bir otobana geçti.

Amerikan hükümetinin, Nevada’nın kuzeyinde çok geniş bir araziye sahip olduğu bilinen bir gerçek. Hatta bu arazi o kadar geniş ki, hükümetin birçok kez atom bombası denemesi yaptığı biliniyor. Bu bölgedeki askeri yerleşmelerden bir tanesi de oldukça geniş ve karmaşık bir yapıya sahip olan “Groom Lake” hava üssü. Groom Lake hakkında hayalet uçak testlerinin yapıldığı ve hava sahasının uçuşa kapalı olduğu dışında bir bilgimiz yok. 51. Bölge’de UFO görüldüğünün sanılmasının sebeplerinden birisi de buydu aslında.

Bölgede görev yapan askeri pilotlar bile daha öncesinde açıklaması mümkün olmayan ışın süzmelerini gördüklerini iddia etmiş hatta bu iddialar the New York Times gazetesinde yayınlanmıştı. 2000’li yıllarda ise Amerikan kongresi gelişmiş hava saldırısı önleme programını 51. Bölge’de devreye sokmuştu. Her ne kadar bu program “gizli” olarak yürütülmemiş olsa da Politico adlı haber sitesine göre, bu programda çalışan görevlilerin sayısı oldukça sınırlı tutulmuştu.

51. Bölge’ye en yakın kasaba olan Rachel'da neler yaşandı?

Rachel kasabasına doğru yol alırken, muhabirimiz Conroy, Hiko’daki Uzaylı Araştırma Enstitüsü'nde mola vermek istedi. Her ne kadar etrafı hediyelik eşya satan insanlarla dolu olsa da UFO araştırmacılarının sayısı pek fazla değildi. Bu tarz bir etkinlik için beklenen insan profili daha çok komplo teoristleri ve internet lordları olsa da gerçek hiç de böyle değildi. Gelen insanların bir çoğu kendi halinde takılmaya gelen ya da Amerika deneyimini zirvede yaşamak isteyen turistlerdi. 51. Bölge onlar için sadece ekstrem bir tatil anısından ibaretti.

Arabalar, çadırlar ve karavanlarla dolmuş ufak Rachel kasabası görünmeye başlamıştı. Fakat Facebook üzerinden orada yani 51. Bölge’de olacağını söyleyen 2 milyon kişiden sadece birkaç yüz tanesi o gün oradaydı. Fyre Festivali 2.0 için yapılan bütün ağır uyarılara karşı korkulan olmamış ve her şey kontrol altındaydı. Fakat 51. Bölgenin gerçek girişine varmak için asfaltsız ve 20 dakikalık bir yol daha gitmek gerekiyordu. Yolun sonunda ise Corney’i dikenli teller ve birçok uyarıcı tabela bekliyordu.

Corney’in anlattıklarına göre o gün orada bulunan görevliler her şeyi dikkatlice inceliyor fakat son derece sakin bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlardı. Sonuçta görev icabi bile olsa 51. Bölge’de takılabiliyorlardı ve bu bile başlı başına eğlenceli bir aktiviteydi. Etkinliğin düzenlediği gün ise 2 Hollandalı turist dışında tutuklanan ya da yaralanan olmamıştı. 51. Bölge baskını için oraya gelen Youtuberlar ve Instagram fenomenleri dışında birçok gazeteci de oradaydı.

Alienstock yavaş yavaş sisle kaplanmış ve gökyüzünün pembe tonlarına bürünmesi ile sıcaklık düşmeye başlamıştı. Geri dönüş yolunun uzunluğunun farkında olan Corney, daha fazla zaman kaybetmeden yola koyuldu. Sonraki sabah ise tekrardan Alienstock’a son bir kez gitmeyi düşünen muhabirimiz, kendinde bu kudreti bulamayınca artık aramıza, yani medeniyet geri dönme kararı verdi. Geri dönüş yolunda ise Rachel yakınlarında bir benzin istasyonuna uğrayan Corney, bütün kasabanın akşamdan kalma olduğuna tanıklık etti.

Sonuç: 2019'un en büyük hüsranı, en saçma olayı yaşandı.

Uzun süredir merak edilen bir şeydi 51. Bölge. Evet belki o gün orada bulunan insanlar 51. Bölge’yi istila edemediler fakat onların deyimi ile en azından denediler. Bunu yaparken ise düzenlenen etkinlikler sayesinde sadece bölgesel ekonomiye katkıda bulundular. Corney’nin anlattıkları çerçevesinde 51. Bölge baskının eğlenceli ve güvenli bir etkinlik olarak tarihe geçtiğini söylemek mümkün fakat görünüşe göre 51. Bölge bir süre daha sır olarak kalacak. En azından uzaylı meselesiyle önümüzdeki yıllarda da konuşulacak.