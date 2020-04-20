Dünyanın En Küçük Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı: Win Max

Altın çağlarını yaşayan oyun endüstrisinde, oyunculara sunulan donanımların sayısı her geçen gün artıyor. Oyunculara sunulan yeni donanımlardan bir tanesiyse Hong Kong merkezli GPD firmasının geliştirdiği 8 inçlik dizüstü oyun bilgisayarı.

Oyunculuk ve oyun sektörü, son yıllarda tarihinin altın çağını yaşıyor. Tabii şirketler de giderek büyüyen bu pastadan kendi payını almak istiyor. İşte onlardan bir tanesi de Hong Kong merkezli GPD firması. Şirket, 8 inçlik dizüstü oyun bilgisayarını resmen duyurdu.

GPD Win Max, özellikleriyle birlikte şirketin resmi internet sitesinde boy gösterdi. Henüz ön siparişe açılmayan cihazın fiyatı bilinmiyor ancak resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizüstü oyuncu bilgisayarının fiyatı, bu ay içerisinde açıklanacak ve cihaz, mayıs ayı içerisinde satışa çıkacak. Proje, bir tür IndieGoGo kampanya/sipariş sistemi üzerinden yürüyecek gibi duruyor; bu sebepten ötürü ürünün çıkışı ve kullanıcılarına teslim edilmesi arasındaki tarih biraz uzayabilir.

GPD Win Max özellikleri:

8 inçlik dizüstü oyun bilgisayarı, 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı Intel i5-1035G7 işlemciye sahip. Ekran kartı olarak Intel Iris Plus Graphics 940 – 64EU’yu bünyesinde barındıran bilgisayar, 16 GB RAM ile piyasaya sürülecek. Bluetooth 5.0 desteği bulunan Win Max, ayrıca 3 adet 5.000 mAh büyüklüğünde bataryayla birlikte gelecek.

Win Max’in ekranı, 500 nit parlaklık ve %90 DCI-P3 renk gamı desteğine sahip. İşlemcinin TDP’si BIOS ayarlarından 15, 20 veya 25 W’a da ayarlanabiliyor. Ayrıca cihazın benchmark puanları oyun performansına ilişkin bazı detayları ortaya çıkarıyor.

GPD, yukarıda da gördüğünüz benchmark puanları için “Tüm oyunlarda varsayılan grafik ayarları kullanıldı ve ayarlar düşürülerek daha yüksek kare hızına ulaşılabilir” ifadelerini kullandı. Bu puanları alan GPD Win Max’in donanım özellikleri şöyle:

İşlemci: Intel i5-1035G7

Intel i5-1035G7 RAM: 16 GB LPDDR4X 3733

16 GB LPDDR4X 3733 Depolama: 512 GB NVMe SSD

512 GB NVMe SSD Ekran: 8 inç, 1200 x 800 çözünürlük

8 inç, 1200 x 800 çözünürlük İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Yapılan testler sırasında CPU’nun en yüksek TDP’ye ayarlanıp ayarlanmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını ekleyelim. Peki siz dünyanın en küçük dizüstü oyun bilgisayarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunculuk dünyasına yeni bir heyecan katabilir mi?