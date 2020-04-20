Asus Zenbook Duo: Çift Ekranlı Bir Dizüstü Almaya Değer Mi?

Asus Zenbook Pro Duo, çift ekranlı bir teknolojiyle karşımıza çıkan piyasadaki ilginç ürünlerden birisi. Pek çok kişinin ilgisini çeken yapısı ve tasarımı ile oldukça heyecan uyandıran bu bilgisayar, yüksek fiyatına rağmen almaya değer mi? Rakiplerinden farkı nedir ve neden insanlar çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar almak istiyor?

Teknolojik ilerlemelerde hemen hemen her marka ürününe yeni özellikler getiriyor. Kimi marka bunu yazılımsal olarak gerçekleştirirken, çoğu da imkanları genişleterek yeni bir model üretiyor. Masaüstü bilgisayarlarda çift ekran görmeye alışığız ama dizüstü bilgisayarlarda durum pek de öyle değil. Bu konuda ilk atılım da Asus’dan geliyor ve Zenbook Pro Duo ile karşımıza çıkmıştı.

Proje sayıları yavaş yavaş artarken Asus bu konuda bir atılım gerçekleştirdi ve 15 inçlik ekran tasarımı ile Zenbook Pro Duo cihazını üretti. Bu ürünün en büyük özelliği çift ekranlı bir dizüstü bilgisayar olması oluyor. Bilgisayarın üretiminde genellikle multimedya içerikleri üreten kullanıcılar hedeflenmiş diyebiliriz. Çünkü Zenbook Pro Duo mevcut teknolojisiyle pek çok işi bir arada yapma iddiasına sahip.

Asus Zenbook Duo temel özellikleri nelerdir?

Yüksek performans,

Çift ekran teknolojisi sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor olması,

OLED panelli ana ekrana sahip olması,

ana ekrana sahip olması, Renk doygunluğunun yüksek olması,

Malzeme kalitesinin yüksek olması,

İnce ve estetik bir tasarıma sahip olması,

ASUS Pen desteği,

Bilek desteği,

Güncel teknoloji USB sistemine ve Thunderbolt 3 bağlantılarına sahip olması,

bağlantılarına sahip olması, WiFi 6 AX desteği nin bulunması,

nin bulunması, Kullanıcı deneyimi olarak tatminkar bir kararlılık sağlaması,

Asus Zenbook Pro Duo, özellikle OLED ekran paneli ile kendini tanıtsa da piyasada daha çok çift ekranlı olma özelliği konuşuluyor. Her laptopta bulunmayan bazı özellikleri ile hem faydalı hem de teknik açıdan güçlü bir istasyon olma hedefi taşıyan cihazın temel özelliklerine göz atalım.

Zenbook Duo ile ilgili olarak temel özellikleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Cihazın kullanıcı deneyimi yüksek olduğu için daha çok mühendislik hizmetleri ve multimedya üretimi aşamalarında çok talep görüyor.

Asus Zenbook Duo özellikleri

İşlemci: Intel Core i7-9750H

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

RAM: 16 GB 2666 MHz (32 GB Yükseltilebilir)

SSD: 512 GB

Ekran: 15.6 inç 4K UHD Dokunmatik

Ses: Harman Kardon

İşletim Sistemi: Windows 10 PRO

Ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak, özellikle iş istasyonları skalasına göre gayet tatminkar bir altyapı olduğunu görüyoruz. Zenbook Duo, 1 GB PCIe® 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan ultra hızlı depolama ile 16 GB RAM (32 GB Yükseltilebilir) ve NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU ile birleştirilmiş 9. Nesil Intel Core işlemciler ile geliyor.

Bu işlemciler ve ram detayları ile cihazın son kullanıcının en üst düzey performans talebine rahatlıkla cevap verebilecek düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle üretim sürecinde ihtiyaç duyulan dayanıklılık ve performansı yeterince sağlayabiliyor.

Asus Zenbook Duo'nun diğer dikkat çeken özellikleri neler?

Her ne kadar çift ekranlı bir iş bilgisayarı minvalinde karşımıza çıksa da, Zenbook Duo aynı zamanda güçlü bir ses sistemine sahip. Dikkat çeken özelliklere bu detay ile girmek istiyoruz. Çünkü daha önce hiç bir laptopta duymadığınız bir ses deneyimi sağlıyor. Harman Kadron ile birlikte çalışan Asus, ünlü otomotiv ve ev ses uzmanlarının bu konuda yaptığı çalışmaları gerçekten çok iyi yansıtmış.

Bununla birlikte 4K UHD OLED ekrana ve ikinci bir dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, çift işlevli bir dokunmatik yüzeye sahip. Ultra ince bir ekran yapısı ile dikkat çektiği için sürükleyici görseller hazırlarken iddialı bir seyir zevki sunuyor. Ana ekrana entegre bir şekilde çalışan ikinci ekran, dizayn olarak herkes tarafından kabul görecek bir konuma yerleştirilmiş. Bu da ikinci ekran kullanımını oldukça inovatif bir hale getiriyor.

Asus’un en şık dizüstü bilgisayarları arasında gösterilen Zenbook Duo, tasarımı ve ince hatları ile bilgisayarı çok daha zarif gösteriyor. Touchpad klavyenin sağ tarafına yerleştirildiği için başlangıçta biraz alışmak gerekiyor ama sonrasında oldukça pratik bir kullanım sağlıyor.

Numerik tuş olarak da kullanılabilen touchpad, dokunmatik bir numerik dizilim oluşturuyor. İş istasyonu konusunda rakibi olarak görülen Apple Macbook Pro, özellikle çift ekran, dizayn ve klavye tasarımı konusunda geri planda kalıyor (kullanıcı yorumlarına göre). Cihazın öne çıkan özellikleri bu şekilde sunulurken, iş performansı olarak etkin bir kararlılık sunması ürünün ne denli ciddi bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Asus Zenbook Duo fiyatı:

Açık konuşmak gerekirse mevcut şartlar içerisinde bir Zenbook Duo almak biraz güç zira bilgisayarın fiyatı 25 bin TL dolaylarına kadar yükseliyor. Bu fiyata çift ekranlı bir oyuncu bilgisayarı almaktansa çift monitörlü ve yüksek performanslı bir sistem kurmak mantıklı. Tabii burada hem bütçeniz, hem kişisel tercihiniz hem de kullanım amacınız devreye giriyor.

Asus Zenbook Duo almaya değer mi?

Asus Zenbook Duo ile ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de bu oluyor. Ürünü almaya değer mi? Aslında bu tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda verilecek bir cevap. Çünkü yaptığınız şey yalnızca bilgisayar oyunu oynamak, kişisel işlerinizi yapmak veya standart bir dizüstü bilgisayarda yaptığınız işleri yapmak ise biraz fazla gelebilir.

Daha çok kurgu, montaj, tasarım, edit işlemleri üzerine çalışıyorsanız biraz daha tercih edilebilir oluyor. Çünkü bu ürün çoğu profesyonelin çift monitör ile yaptığı işleri tek bir bilgisayarla yapmayı vaat ediyor. Bu yüzden ikinci bir ekran ihtiyacı hissetmiyorsanız ya da kurgu işlemleri sırasında ekstra bir ekranın sizi daha da rahatlatacağını düşünmüyorsanız çok da gerekli olmayabilir.

Ek olarak büyük boyutlu ekranlarla çalışan kişiler için yetersiz gelebilir. Genel olarak bakacak olursak Zenbook Duo’nun seyahatlerinizde dahi rahatlıkla kullanabileceğiniz seyyar bir istasyon olması, bu ürünü profesyoneller için bir tercih haline getirdiğini söyleyebiliriz.