Geçtiğimiz ay Türkiye’de satışa çıkan, dünyanın en küçük akıllı telefonu olma unvanına sahip Palm, beceriyleriyle dikkat çekiyordu. YouTube kanalında da kutusunu açıp incelediğimiz telefonu size hediye vermek için bir çekiliş düzenlemiştik. 22 Kasım’da tamamlanan katılımların ardından şanslı takipçimiz Ankara’dan çıktı.

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm için YouTube’da bir inceleme yapmışken, aynı zamanda telefonu siz takipçilerimizden birisine düzenlediğimiz çekiliş ile vermek istedik. Geçtiğimiz ay Türkiye’de 2.999 TL’ye satışa sunulan telefon, boyutuyla aldatsa da pek çok özelliğe sahipti.

Düzenlediğimiz çekilişe toplamda 19 bin 768 takipçimiz katıldı. Türkiye’nin dört bin yanından yapılan katılım için tek şartımız YouTube kanalımıza abone olmanızdı. İlginiz ve alakanız için teşekkür ediyor, çekiliş sonucuna ve kazanan takipçimize geçiyoruz.

Webtekno Dünyanın En Küçük Akıllı Telefonu Palm Çekilişi Kazananı: Taha Salman, Ankara

Çekilişe katılım sağlayan 16187. kişi olan Taha Salman, dünyanın en küçük telefonunun yeni sahibi oldu. Kendisi, eğer 7 gün içerisinde gönderdiğimiz e-postaya yanıt vermez ise yedek bir talihli belirlemek için önümüzdeki pazartesi günü (2 Aralık 2019), aynı katılımcılar arasından bir talihli daha belirleyeceğiz.

Yayınladığımız tüm inceleme, sağlamlık testi videolarını takip etmek için YouTube kanalına, teknoloji gündemine dair en güncel haberleri ve paylaşımları takip etmek için Instagram hesabımıza göz atabilir, abone olabilirsiniz. Bu arada çekilişlerimiz devam edecek ve Instagram hesabımız üzerinden duyurularını yapacağız, takipte kalın :)

Çekiliş hakkında;

Webtekno YouTube - Dünyanın En Küçük Akıllı Telefonu Palm Çekilişi, üçüncü parti bir çekiliş algoritması içeren Gleam ile düzenlenmiştir. Toplam geçerli katılımcı sayısı 19.768, geçersiz katılımcıların sayısı 78'dir. Webtekno, katılımcıların e-posta adreslerini kayıt altına almaz ve kullanıcı bilgilerini gizli tutar.