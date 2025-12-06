Dünyanın En Pahalı Askeri Uçakları ve Dudak Uçuklatan Fiyatları!

Askeri teknolojinin sınırlarını zorlayan uçaklar, sadece yetenekleriyle değil, astronomik fiyat etiketleriyle de baş döndürüyor. İşte B-2 Spirit'ten F-35'e kadar dünyanın en pahalı askeri uçakları.

Bir ülke düşünün ki bütçesinin önemli bir kısmını savunma sanayine ayırsın. İşin içine "görünmezlik teknolojisi", süpersonik hızlar ve gelişmiş radarlar girdiğinde, ortaya çıkan fatura da bir hayli kabarık oluyor. Milyon dolarların havada uçuştuğu, hatta milyar dolarlık sınırların aşıldığı askeri havacılık dünyasında bazı uçaklar var ki fiyatları küçük bir ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasıyla yarışıyor.

Sadece bir ulaşım aracı veya savaş makinesi olmanın çok ötesindeler; onlar mühendisliğin zirvesi. Peki, bu çelik kanatların maliyeti tam olarak ne kadar? Listemizde yer alan uçakların fiyatlarını gördüğünüzde, küçük dilinizi yutacaksınız. Kemerlerinizi bağlayın, dünyanın en pahalı askeri uçaklarına yakından bakıyoruz.

İşte dünyanın en pahalı askeri uçakları:

Northrop Grumman B-2 Spirit

Listenin zirvesinde, uzaylı teknolojisi gibi görünen tasarımıyla B-2 Spirit var. Radar ekranlarında bir kuş kadar küçük görünen bu devasa bombardıman uçağı, nükleer ve konvansiyonel mühimmat taşıma kapasitesine sahip. "Görünmezlik" teknolojisinin atası sayılan B-2, 2.1 milyar dolarlık fiyat etiketiyle listenin tartışmasız lideri.

Air Force One (VC-25B)

Teknik olarak bir "savaş uçağı" olmasa da Amerikan başkanını taşıyan bu uçan kale, dünyanın en güvenli ve pahalı askeri uçaklarından biri. Boeing 747-200B gövdesi üzerine inşa edilen Air Force One, havada yakıt ikmali yapabiliyor ve elektromanyetik darbelere karşı korumalı. Yani o, aslında takım elbiseli bir tank. Böyle bir uçağın bedeli ise 660 milyondan başlıyor ve yıllar geçtikçe milyar dolarlara kadar ulaşıyor.

Northrop Grumman B-21 Raider

B-21 Raider, henüz kullanımda olan bir uçak değil. Ancak ABD Hava Kuvvetleri, bu uçak üzerinde hayli kapsamlı bir çalışma yürütüyor. ABD'li yetkililere göre bu uçaklardan her biri, 2022 yılı için 692 milyon dolar olacaktı. Ancak uzmanlar, bu rakamın bugünün koşullarında 750 ila 800 milyon dolara çıkmış olabileceğini düşünüyorlar.

Lockheed Martin F-22 Raptor

ABD'nin "satışını yasakladığı" tek uçak olan F-22 Raptor, hava üstünlüğü konusunda rakipsiz kabul ediliyor. Süper manevra kabiliyeti ve görünmezlik özellikleri, onu gökyüzünün en tehlikeli avcısı yapıyor. Tabii maliyeti ve bakım masrafları dudak uçuklatıyor. Bu uçakların her biri 350 milyon dolar değerinde.

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ve listenin en çok konuşulan, en tartışmalı ismi: F-35 Lightning II. Çok rollü bir savaş uçağı olarak tasarlanan F-35, hava-yer saldırısı, keşif ve hava savunma görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Türkiye'nin de bir dönem proje ortağı olduğu uçak, ağ merkezli harp yeteneğiyle "uçan bir bilgisayar" olarak tanımlanıyor. Böyle bir uçağın bedeli ise ortalama 109 - 115 milyon dolar bandında geziyor. Ancak projenin toplam ömür maliyetinin 1.5 trilyon doları aşması bekleniyor.

