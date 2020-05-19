Dünyanın En Sevilen Kötü Karakterleri Belli Oldu

Yapılan yeni bir araştırmayla dünyanın en sevilen kötü film karakterleri listelendi. Filmlerden 50 kötü karakterin yer aldığı listede, en sevilen karakter Marvel Sinematik Evreni’nden Thanos oldu.

Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmleriyle Marvel Sinematik Evreni’nin en popüler karakterlerinden bir tanesi olan Thanos, dünyanın da en popüler kötü karakteri olmayı başardı. Bir bahis sitesi, dünyanın en sevilen kötü karakterini seçmek için filmlerden 50 kötü karakterin yer aldığı bir liste oluşturdu.

En sevilen kötü karakterler yarışının kazananı; filmlerinin Rotten Tomatoes puanı, aylık Google aranma sayıları ve son 30 gün içerisinde Wikipedia’da kaç kez arandıkları bilgileri göz önüne alınarak belirlendi.

En sevilen kötü karakter: Thanos

Listenin liderlik koltuğuna oturan karakter, Marvel Sinematik Evreni’nden Thanos oldu. Thanos’un yer aldığı Avengers: Endgame filmi Rotten Tomatoes’ta 94/100 puan almayı başardı. Google’da aylık 584 bin kez aranan Thanos’un Wikipedia sayfasıysa 164 bin 475 kez görüntülendi.

Thanos’un hemen arkasından Star Wars: Episode IV – A New Hope ile Darth Vader geldi. Listenin üçüncü sırasında The Dark Knight’tan Joker yer aldı. İlk onun içerisinde yer alan diğer kötü karakterlerse şöyle;

Lord Voldemort / Harry Potter serisi

Kylo Ren / Star Wars serisi

Hannibal Lecter / The Silence of the Lambs

Terminator / The Terminator

Palpatine / Star Wars serisi

Alien / Alien

Lord Farquaad / Shrek

Bunlar haricinde listede 2001: A Space Odyssey’den HAL 9000, The Godfather’dan Vito Carleone, A Nightmare on Elm Street’ten Freddy Krueger gibi karakterler de yer alıyor. Listenin son sırasındaysa orijinal Ghostbusters’tan Slimer bulunuyor.

Peki siz listenin birincisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sevdiğiniz kötü karakterler hangileri? Fikirlerinizi ve sevdiğiniz kötü karakterleri yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.