Avengers: Endgame’de Iron Man’in kendisini feda etmesiyle yenilgiye uğratılan Thanos, Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) geri dönmeye hazırlanıyor. Karakterin yaratıcısı Jim Starlin, Thanos’un gençliğinin dördüncü aşamanın ilk filmlerinden The Eternals’ta karşımıza çıkabileceğini söyledi.

Aynı anlatı dünyasında 23 film çekerek takdire şayan bir işe imza atan Marvel Studios, sinematik evrenin dördüncü aşamasını başlatmak için gün sayıyor. MCU’nun yeni dönemi, başrolünde Scarlett Johansson’ın yer aldığı Black Widow ile başlayacak. Ardından sırasıyla The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor 4: Love & Thunder yapımlarını izleyeceğiz.

Çoğu insana göre, bu filmlerin içinde gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla en büyük beklentiyi The Eternals yaratıyor. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Kit Harrington gibi dev isimleri bir araya getiren film, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırkı temel alıyor.

The Eternals, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırkı temel alıyor

Fakat The Eternals’ın merakla beklenmesinin bir başka nedeni daha var: Thanos, nam-ı diğer Mad Titan. Avengers: Endgame’de Iron Man’in hayatı pahasına sonsuzluk eldivenini giyerek tuzla buz ettiği Thanos, Eternal ırkına mensup olduğu için filmde yer alabilir. Meşhur karakterin yaratıcısı Jim Starlin, son dönemde yüksek perdeden dile getirilen bu iddia hakkında Comicbook’a konuştu.

Thanos’un The Eternals’ta yer alacağını düşündüğünü ve Marvel’ın karakterle işinin bitmesine daha çok zaman olduğunu söyleyen Starlin, “Bu adam üzerinden eşek yüküyle para kazandılar. Dolayısıyla onu yakın vadede emekliye ayıracaklarını sanmıyorum. Çizgi roman karakterlerinin, onlarla çalışan sanatçılardan daha uzun ömürlü olma eğilimi var. Ben de ileride bir miktar daha Thanos göreceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Marvel tasarımcısı Ryan Meinerding'in hazırladığı genç Thanos görselleri

Geçtiğimiz aralık ayında yayınladığımız haberde, The Eternals’ın senaryo taslağında, Thanos için iki farklı seçenek bulunduğu yönündeki iddiayı sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan biri, bebek Thanos; diğeri ise yetişkin versiyonuydu. Sahnenin bağlamı net olmasa da, yetişkin Thanos’un Infinity War sırasında nerede olduğu henüz belli olmayan erkek kardeşini ziyaret edeceği ve sonsuzluk taşlarını bulmak için yardım isteyeceği belirtilmişti.

Thanos'un gençliği için hazırlanan bir başka konsept görsel

Marvel Studios, Thanos’un The Eternals veya başka bir filmde MCU’ya geri döneceği konusunda tek kelime etmiş değil. Dolayısıyla sizlerle yukarıda paylaştığımız şeyler, şimdilik spekülasyondan ibaret; ancak stüdyonun gerçekten böyle bir planı varsa, Thanos’un kökenleri itibarıyla The Eternals bunun için doğru bir zemin olabilir.

Yönetmenliğini Chloe Zhao’nun, yapımcılığını ise Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’ın üstlendiği film, başlangıçta 6 Kasım 2020’de vizyona girecekti, ancak bu tarih yakın zaman önce koronavirüs salgını nedeniyle 12 Șubat 2021 olarak değiştirildi. Bu da, filme dair spekülasyon yapmak için önümüzde daha bolca zaman olduğu anlamına geliyor.