Yeraltından, hatta denizin altından geçen elektrik kabloları hiç ilginizi çekmiş miydi? Sun Cable isimli bir güneş enerjisi şirketi, Avustralyalı milyarderin fonlamasıyla birlikte dünyanın en uzun elektrik kablosunu inşa etmeye hazırlanıyor.

Avustralyalı milyarderler tarafından desteklenen Sun Cable isimli güneş enerjisi şirketi, bugüne kadar yapılmış olan en uzun deniz altı elektrik kablosunu yapmak için girişimde bulundu ve yatırım yaptırdığı miktarı açıkladı.

Bugüne kadar inşa edilmiş olan en uzun denizaltı elektrik kablosu, 720 kilometre ile Birleşik Krallık’tan Norveç’e uzanan ‘The North Sea Link’ isimli olanıydı. Sun Cable’ın inşa etmek istediği denizaltı elektrik kablosu ise bunun neredeyse 6 katı.

4.200 kilometre ile dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosu inşa edilecek

Avustralyalı milyarderler Mike Cannon-Brookes ve Andrew Forrest tarafından desteklenen Sun Cable, Macquarie Capital ve Moelis & Co.'yu, dünyanın en uzun denizaltı elektrik kablosunun yapımını finanse etmek için 30 milyar Avustralya Doları (21 milyar ABD Doları) tutarında ortak mali danışman olarak atadı.

Avustralya-Asya PowerLink olarak adlandırılan 4.200 kilometrelik denizaltı kablosu, Sun Cable'ın Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki güneş çiftliği tarafından üretilen elektriği 2027 yılına kadar Darwin'e ve iki yıl sonra da Singapur'a iletecek.

Sun Cable kurucusu ve CEO'su David Griffin yaptığı açıklamada, "Avustralya-Asya PowerLink, enerji esnekliği ve karbon ayak izinden kurtulmak için yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Operasyonun birbirine bağlı her yönüyle kanıtlanmış üretim, iletim ve depolama teknolojisiyle, güvenilirlik ve fiyat istikrarı ile sıfır emisyonlu dağıtılabilir elektrik sağlamak için gereken ölçek ekonomilerine sahibiz" dedi.

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