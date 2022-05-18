Geceleri Elektrik Üreten 'Anti-Güneş Paneli' Geliştirildi

Bilim insanları, geceleri bile Güneş'in enerjisinden faydalanabilmek için 'anti-Güneş' paneli geliştirdiklerini açıkladı. Özel bir diyot kullanan panel, şimdilik herhangi bir şeye yetecek kadar enerji üretemese de gelecek için umut vadediyor.

Dünya çapında yenilenebilir enerjiye olan talep artmaya devam ederken bilim insanları da bu dönüşümü sağlayacak teknolojiler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen yenilenebilir enerji türü olan Güneş enerjisi için devrimsel bir keşfe imza atıldı.

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde yayımladıkları yeni araştırmalarında Güneş panellerinin geceleri de enerji üretmesini sağlayan yeni bir 'anti-Güneş paneli' geliştirdiklerini açıkladı. Teknoloji, enerjiyi Güneş panellerinin Güneş ışınlarıyla ve dolayısıyla ısıyla elde etmesinin aksine geceleri yeryüzünün soğumasıyla ortaya çıkan kızılötesi enerjiden faydalanıyor.

Kızılötesi enerji, kullanılabilir enerjiye dönüştürülüyor:

Bilim insanlarının yeni geliştirdikleri teknoloji, gece görüşü gözlüklerinde bulunan materyallerden faydalanıyor. Yeni teknoloji, Dünya’nın ısınmasının ardından geceleri soğuması sürecinde ortaya çıkan kızılötesi enerjiyi kullanılabilir bir enerjiye dönüştürüyor. Bu sürece de ‘termoradyatif’ süreç deniyor. Geliştirilen prototiple yapılan testler, teknolojinin şimdilik küçük de olsa bir enerji sunabildiğini gösterdi.

Bu süreçten faydalanmak için özel ‘cıva kadmiyum tellür (CTM)’ diyotu, 20 derece ısıtıldığında yaklaşık 2,26 miliwatt/metrekare enerji üretmeyi başardı. Bu enerji, sadece bir bardak su ısıtmak için yetersiz olsa da teknolojinin geliştirilmesiyle bir güneş panelinin ürettiği enerjinin 10’da 1’inin üretilebileceği belirtiliyor..