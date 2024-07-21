ABD’li Robert Wadlow, 2.72 metreyle dünyada tüm zamanların bilinen en uzun boylu insanıdır. Peki onun anormal şekilde bu kadar uzamasına sebep olan nedir?

Oldukça büyük el ve ayaklar, kapılardan geçmeye engel olan bir boy ve boyun da getirdiği doğru orantıyla fazla kilolar. Aslında Robert için hayat çok da kolay geçmemiş gibi duruyor, öyle değil mi?

Peki Robert’ın bu kadar uzamasının sebebi nedir?

1918 doğumlu Robert Wadlow, 5 çocuklu ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinde 3.8 kilogramlık normal bir bebekti.

Çoğu bebek gibi Wadlow da yaşamının ilk yılında büyümeye başladı ancak bu büyüme, olağanüstüydü. İlk yaş gününde boyu 1.07 metre, ağırlığı ise 20.4 kilogramdı. Gösterdiği hızlı gelişimle henüz 13 yaşında, 2.24 metrelik boyu ile dünyanın en uzun çocuğu unvanını ele geçirdi.

Devamında aynı hızla büyümeye devam etti ve 8 yaşında babasının boyunu da geçti. 19 yaşında boyu 2.59 metreye ulaştığında dünya rekorunu elde etti. 22 yaşında öldüğünde ise ölümünden 18 gün önce ölçüm yapan doktorlar, boyunu 2.72 metre ölçtü. Ağırlığı ise 220 kilogramdı.

Robert Wadlow, aşırı boyu ve kilosu sebebiyle ömrü boyunca sağlık problemleriyle mücadele etti.

14 yaşındayken ayak kemiklerinin ikisini kırmıştı. Çözüm, Robert’ın iri yapısını desteklemek için ayak bileğine atel takılmasıydı. Ayrıca talihsiz genç, 17 yaşındayken ayak kemerlerini desteklemek için tasarlanmış bir ayakkabı pedinin neden olduğu enfeksiyon sebebiyle 8 hafta hastanede kaldı.

Bu sırada yapılan kontroller sonucunda Wadlow’un ayaklarında ağrı, dokunma ve sıcaklık gibi hislerin olmadığı anlaşıldı. Robert’ın ölüm sebebi, sağ ayak bileğine takılan demir bir desteğin, cildini tahriş etmesi sonucu oluşan iltihaplı bir su toplamasıydı.

Robert, duyu eksikliği sebebiyle bu yaranın farkına varamamıştı. Acil ameliyata alınmasına ve kan nakli yapılmasına rağmen durumu giderek kötüleşti. 14 Temmuz 1940 gecesi ise ailesiyle son kez görüştü ve sonrasında hayatını kaybetti.

Peki Robert Wadlow’un bu kadar çok uzamasının sebebi neydi?

Gigantizm ya da akromegali, iskeletin ve vücuttaki tüm dokuların büyümesini uyaran büyüme hormonunun aşırı üretilmesinin sebep olduğu nadir bir hastalıktır. O dönemde bunu tedavi etmenin tek seçeneği ise ameliyattı.

Ancak o ve ailesi, bunu çok riskli gördüğü için kabul etmemişti. Ayrıca aşırı miktarda büyüme hormonuna, büyüme plakları kapanmadan önce maruz kalınması durumunda devlik gelişmekteydi. Devlik hastalığı olan kişilerde de aşırı boy dışında sıklıkla başka belirtiler de görülürdü.

Bunlar arasında; büyük ayaklar ve eller, dişlerde boşluklar, aşırı terleme, gecikmiş ergenlik ve uyku sorunları yer alırdı. Hatta aynı hastalık, günümüzde en uzun boylu insan olan Sultan Köseni de etkisi altına almış durumda.

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