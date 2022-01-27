Dünyanın En Yaşlı Erkek Gorili Hayatını Kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve 61 yaşında olması sebebiyle dünyanın en yaşlı erkek gorili unvanına sahip olan Ozzie hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri gorilin ölüm nedeninin bilinmediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da bulunan Zoo Atlanta hayvanat bahçesi, 220’den fazla türe 1.500’den fazla da hayvana ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en iyi hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Zoo Atlanta’da oldukça ünlü bir hayvan da yer alıyordu. Ozzie ismindeki bu goril, dünyanın en yaşlı erkek gorili unvanına sahipti.

Ancak hayvanat bahçesi yetkililerinden üzücü bir haber geldi. Yapılan açıklamalara göre dünyanın en yaşlı erkek gorili olmasının yanı sıra dünyanın en yaşlı üçüncü gorili olan 61 yaşındaki Ozzie, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu.

Ölüm nedeni bilinmiyor

Yetkililer tarafından yayımlanan açıklamalarda Ozzie’nin geçtiğimiz salı günü ölü bulunduğu ifade edildi. Bir batı ova gorili olan Ozzie’nin son bir haftadır iştahsızlık belirtileri gösterdiği aktarılsa da ölüm nedeninin hâlen belirlenemediği Zoo Atlanta yetkilileri tarafından kaydedildi. Ayrıca veterinerlerin daha önce 160 kilogram ağırlığındaki gorili ‘hâlsizlik, yüz şişmesi’ gibi sıkıntılardan dolayı tedavi ettiği de gelen açıklamalarda yer aldı.

Hayvanat bahçesinin başkanı Raymond King de yaptığı açıklamalarda, “Bu Zoo Atlanta için büyük bir kayıp. Ozzie, goril türleri hakkında birçok yeni bilginin dünyaya kazandırılmasında büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra Georgia Üniversitesi’nin gorilin cesedinin üzerinde bir otopsi yapacağı da yapılan açıklamalara eklendi.

Hayvanat bahçesinde yedi torunu bulunan Ozzie’nin, 1988 yılında Ford Afrika Yağmur Ormanı ismi verilen bölgeye getirildiği, o zaman gelenler arasından da şu zamana kadar hayatta kalan tek hayvan olduğu ifade edildi. Buna ek olarak Ozzie’nin de dahil olduğu batı ova gorili türünün; avlanma, habitat kaybı ve hastalıklar sebebiyle neslinin tükendiği ve sayılarının %60 ila %90 arasında azalma gösterdiği uzmanlar tarafından vurgulandı.