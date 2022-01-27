HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik, bugün yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın mamalardan alınan KDV’nin düşürüleceği konusunda söz verdiğini paylaştı. Çalışmalarınsa birkaç ay içinde sonlanması bekleniyor.

Eylül ayının başında artışa geçen döviz kuru, yıl sonuna kadar 2 kattan fazla artarak her türlü ürünün ve hizmetin fiyatında devasa zamlar görmemize neden olmuştu. Elbette bu zamların en çok hissedildiği ve her gün fiyatının değiştiği ürün grubu, yurt dışından ithal edilen ürünlerdi. Yaklaşık 2 ay önceyse bu ürünlerden birisi olan evcil hayvan mamalarına yönelik bir kampanya başlatılmıştı.

Evcil hayvan sahipleri ve tüm hayvanseverler, mama fiyatlarının birden onlarca TL artmasının ardından ev ve sokak hayvanlarının mamalarından alınan KDV’nin kaldırılmasını talep etmeye başladı. İmza kampanyasına 150 binden fazla gönüllü imza atarken, haftalar sonra bu konuda olumlu yönde bir açıklama geldi.

Mamalarda KDV oranı düşürülecek

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik, hayvanseverlerin mamada KDV indirimi isteğini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a sundu. Gedik, bunun ardından yaptığı açıklamada o sevindirici haberi verdi: “KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve %18 KDV oranının düşürüleceği sözünü aldık.”

Gedik, Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, %18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını aktardığını açıkladı. Gedik, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan alınan söz kapsamında birkaç aya bahsedilen sadeleştirme çalışmalarının sonuçlanmasını umduklarını dile getirdi.