Dünyanın En Zengin İnsanlarının Garip Rutinleri

Bill Gates, Elon Musk ve Jack Dorsey gibi dünyanın en zengin insanlarının, buz dolu küvete girmek veya koşu bandında çalışmak gibi çoğu kişiye garip veya abartı gelebilecek günlük rutinleri bulunuyor.

Başarıyı kovalayan ve eninde sonunda büyük başarılara ulaşan bazı insanların bir ortak noktası var; normal hayatlardan biraz farklı rutinlere sahip olmak. SpaceX, Tesla gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey gibi insanlar, zirveye giden yola çoğumuzun tercih etmeyeceği yöntemlerle tırmanmış.

Her sabah buz gibi suyun altında duran Jack Dorsey, hafta sonu da dahil olmak üzere günde 16 saat çalışan Elon Musk ve sabah gözlerini açtığı anda çalışmaya başlayarak meditasyon yapan Mark Cuban gibi dünyanın en başarılı insanlarının çoğu kişiye ilginç gelecek günlük rutinlerini derledik.

Haftada toplam sadece 7 öğün yemek yiyen Jack Dorsey

Jack Dorsey’nin rutinlerinden bahsedeceğimiz zengin iş insanları arasında en garip huylara sahip kişi olduğunu söyleyebiliriz.

Her sabah saat 5’te uyanan Dorsey, uyandığı anda buzlarla dolu bir küvetin içine giriyor. Evet yanlış okumadınız, hava durumu nasıl olursa olsun çoğumuz sabah uyanıp titreye titreye işe hazırlanırken Dorsey, buzlarla dolu bir küvete girmeyi tercih ediyor.

Aslına bakarsanız, Dorsey’nin böyle bir huy edinmesinin ardında çok akıllıca bir sebep yatıyor. Dorsey, eğer sabahları buzlarla dolu bir küvete girmeyi başarırsa, bu dünyada her şeyi yapabileceğine inanıyor ve küvetin içinde durabilmek, Dorsey’e müthiş bir motivasyon kaynağı oluyor.

Günü yavaşlatmak için az yemek yemeyi tercih ediyor

Günlük hayatın çok fazla “yemek yeme odaklı” geçtiğini belirten Dorsey, zamanın daha yavaş geçmesini sağlamak için uzun süreli oruç tuttuğunu belirtmiş. Hepimizin en sevdiği öğünlerden biri olan kahvaltıyı her zaman pas geçen Dorsey, gün içindeki ilk ve tek öğününü saat 18.00-21.00 arası yapıyor.

Dorsey, cuma günü yemeğini yedikten sonra bir sonraki pazar akşamına kadar oruç tutuyor ve bu süre zarfında hiçbir yiyecek tüketmiyor. Ünlü iş insanı, böyle bir yol izlemesinin ardındaki nedenin ise “zamanı yavaşlatmak” olduğunu açıklamış.

Cumartesi veya pazarı olmayan Elon Musk

Elektrikli otomobil endüstrisinde büyük bir çığır açan Elon Musk, bugüne kadar görebileceğiniz en takıntılı iş bağımlılarından. “Kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştiremedi” ifadelerini dile getiren Musk, sabah 7 gece 1 arası hayatını çalışmaya adıyor.

Güne saat 7’de başlayan Musk, saat 12’ye kadar yönetim ekibiyle ilgileniyor, toplantılara katılıyor ve e-postalar ile ilgileniyor. Evet, Musk’ın bile e-postalarıyla boğuşması şaşırtıcı ancak ünlü iş insanının öğlene kadar uğraştığı işlerin arasında bu da yer alıyor. Musk, aynı zamanda adımlarını her 5 dakikasının saniye saniye planlandığı takvimine göre atıyor.

Musk’ın öğle yemeğinin arasının da bir hayli garip olduğunu söyleyebiliriz. Fabrikada çalışanların söylediğine göre Musk, öğle yemeğini fabrikada gezerek yemeyi tercih ediyor. Elbette nadir de olsa Musk bir masada oturup öğle yemeğini yemiştir ancak söylenenlere göre ünlü milyarder, bu tip şeylere fazla vakit harcamak yerine öğle yemeğini hızlı bir şekilde aradan çıkarmayı seviyor.

Musk, tüm bu temponun arasında ailesine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor

Bütün bu yoğun rutini hafta sonu da yerine getiren Musk, günün belirli saatlerinde sadece ailesine vakit ayırmayı tercih ediyor. Söylenenlere göre ünlü milyarder, akşam 6’dan 9’a kadar ailesiyle vakit geçiriyor, saat 21.00 olduğu andan itibaren de 01.00’a kadar e-posta ve toplantılarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Musk, gece 01.00’da uyuyor ve ister hafta içi olsun ister hafta sonu, aynı rutini ertesi gün gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sabah 5.30'da çalışarak meditasyon yapan Mark Cuban

Dünyanın en başarılı insanların arasında, ünlü milyarder Mark Cuban bulunuyor. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Cuban, 4,5 milyar dolarlık servetini yönetmek için günde sadece 6 saat çalışmayı yeterli görüyor. Tabii dolu dolu kavramının yetmeyeceği bir 6 saatten bahsediyoruz.

Sabah saat 5.30’da uyandığı gibi çalışmaya başladığını belirten Cuban, verdiği bir röportajda “Çalışmak, benim için sabah meditasyonu” ifadelerini kullanmış. 5.30 ile sadece öğle saatleri arasına kadar çalışan Cuban, önemli olan şeyin uzun saatler boyunca çalışmak değil, kısıtlı saatleri verimli kullanmak olduğunu belirtiyor.

Tamamen sonuç odaklı çalıştığını belirten Cuban, aynı açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor; "Günde ne kadar saat çalışıp çalışmadığınıza kafa yormayın. Başarınızı hedeflerinize ve elde ettiğiniz sonuçlara göre değerlendirin. Her zaman sıkı bir çalışmadan daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz, ancak asıl odaklanmanız gereken şey gerçek hayatta ne kadarının üstesinden gelebileceğinizdir."

Koşu bandında da çalışmak biraz şov sanki: Bill Gates

Bill Gates’in kim olduğundan bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. 132 milyar dolarlık bir servete sahip Gates, bir zamanlar sabah uyandıktan sonra koşu bandında çalışmaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

Son zamanlarda bu alışkanlığını bırakıp çalışmayı biraz daha ertelemeyi tercih eden Gates, söylenenlere göre çoğu zaman kahvaltı öğününü direkt geçse de yaptığı zamanlarda da Cocoa Puffs adlı mısır gevreğini yemeyi tercih ediyor.

The New York Times, The Wall Street Journal ve Economist gibi onun için son derece önemli dergilerin manşetlerini okuduktan sonra güne başlayan Gates, daha sonrasında her dakikası planlanmış takvimine göre hareket etmeye başlıyor.

Gates’in işe başladığı andan yatağa girececeği ana kadar her şeyi önceden planlanıyor. Her ne kadar dünyanın en zengin insanı olsa da ünlü milyarder, gün içerisinde attığı her adımı bu takvime göre ayarlamak zorunda kalıyor.

Gates, öğle yemeklerinde çoğunlukla çizburger yemeyi tercih ettiğini belirtirken, takvimden boş kalan her dakikayı kitap okuyarak değerlendirdiğini belirtiyor. Gates’in tüm bu yoğunluk bittikten sonra yapmaktan en çok hoşlandığı şey ise çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek.