Dünyanın İlk 3 Boyutlu Yapay Zeka Haber Sunucusu Tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Sogou ve Xinhua Haber Ajansı, dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka haber sunucusunu geliştirdi. Sogou'nun yapay zeka destekli Mesleki Avatar teknolojisini kullanan haber sunucusu, insanların olağan hareketlerini taklit edebiliyor.

Çinli arama devi Sogou, ülkenin ulusal haber ajanslarından biri olan Xinhua ile birlikte dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zeka (AI) haber sunucusunu tanıttı. Yapay zeka haber spikeri, insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmak için kullanılan 3D modelleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni nesil Sogou AI Mesleki Avatar teknolojisiyle geliştirildi.

Sogou, Xinhua muhabiri Zhao Wanwei'nin 3D avatarını oluşturmak için film yapımlarında kullanılan son teknoloji algoritmaları ve yüksek kaliteli 3D teknolojileri kullandı. Sogou'nun çok modlu tanıma ve sentez, yüz tanıma ve animasyon ve transfer öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri, avatarın insan seslerini, yüz ifadelerini, dudak hareketlerini ve davranışlarını taklit etmesini sağlıyor.

Sogou, yapay zeka haber sunucusunu geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor

Dünyanın ilk 2D yapay zeka haber sunucusunu Kasım 2018'de tanıtan Sogou, medya, finansal hizmetler ve kültür endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde iletişimi yeniden şekillendiren avatarlar geliştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki ortaklarıyla iş birliği yaptı.

Dil merkezli yapay zeka teknolojilerinden de yararlanan Sogou, 2019'da Rusça konuşan ilk yapay zeka haber sunucusunu geliştirmişti. Sogou'nun Mesleki Avatar teknolojisi, dilsel ifadeleri, yüz ifadelerini ve vücut hareketlerini yakalama yeteneğini artırmak için birçok kez güncellendi.

Sogou, 5G teknolojisi ve hologramların gelişmesiyle birlikte insanların iletişim kurma ve bilgiye ulaşma şeklini değiştirmek için gelişmiş yapay zeka avatarları araştırmaya devam edecek. 3 boyutlu yapay zeka haber sunucusu, Çin'in yıllık en büyük yasama toplantıları olan Two Sessions'ı Xinhua News Agency'de sunacak ve dinamik bir izleme deneyimi yaratacak.