Microsoft, dün düzenlediği geliştirici konferansında 285.000 işlemci çekirdeğine ve 10.000 GPU’ya sahip yeni süper bilgisayarını duyurdu. Yapay zeka şirketi OpenAI ile beraber geliştirilen süper bilgisayar, daha kapsamlı yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi için tasarlandı.

Dünyanın dört bir tarafındaki üniversiteler ve şirketler, büyük ölçekli çalışmaları için süper bilgisayarları kullanıyorlar. Hatta şu anda devam eden koronavirüs çalışmalarının bir kısmında da süper bilgisayarlar önemli görevlerde bulunuyor.

Varolan süper bilgisayarlara bir yenisini de teknoloji devi Microsoft ekledi. Microsoft’un dün başlayan geliştirici konferansı Build 2020’de duyurulan süper bilgisayar, 285 işlemci çekirdeğinin yanında 10.000 grafik yongası bulunduruyor.

Dünyadaki en güçlü bilgisayar sistemleri olan süper bilgisayarlar devasa büyüklükte verilerin hesaplanmasında kullanılıyorlar. Süper bilgisayarlar bugüne kadar nükleer silahların patlamalarını simüle etmekten, dünyadaki iklimin gelecekte nasıl olacağını hesaplamaya kadar birçok çalışmada görev aldı.

Microsoft’un yeni süper bilgisayarı daha karmaşık yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde görev alacak

Microsoft, geliştirdiği süper bilgisayarına alışılmış alanların dışında bir alanda görev yaptırmak istiyor. Şirket, süper bilgisayarın yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılmasını hedefliyor.

Süper bilgisayarları, sıradan bilgisayarlardan temel olarak ayıran şey muazzam miktardaki bellek ve işlemci hızlarıdır. Süper bilgisayarların muazzam bileşimi, sıradan bilgisayarların çok uzun sürede yaptığı karmaşık işlemleri çok daha kısa sürede yapmasını sağlıyor. Microsoft ve OpenAI da bu nedenle süper bilgisayarın yapay zekaya yeni bir gelişmişlik düzeyi katacağını düşünüyor.

Geliştirilen süper bilgisayarla ilgili Microsoft’tan yapılan açıklamada, milyarca sayfa herkese açık metnin yapay zeka tarafından incelenip öğrenilmesinin inanılmaz bir gelişim sağlayacağı belirtildi. Microsoft, bu çalışma sayesinde yapay zekanın model, dil, dil bilgisi, bilgi, kavram ve bağlamın nüanslarını derinden öğreneceğini, bu sayede de uzun bir konuşmayı özetlemek, canlı oyun sohbetlerindeki içeriği denetlemek, binlerce yasal dosya arasında ilgili bölümü bulmak ve hatta GitHub’dan tarama yaparak kod oluşturma işlemlerini yapabileceğini söyledi.

Microsoft-OpenAI ortaklığının uzun yıllar sürmesi planlanıyor

Microsoft ve OpenAI’nın süper bilgisayar ve yapay zeka konusunda ortaklığı uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Microsoft, 2019 yılında OpenAI ile 1 milyar dolarlık yatırımın da dahil olduğu çok yıllık bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı.

Süper bilgisayarlar Top500 projesindeki araştırmacılar tarafından yılda iki kez hızlarına göre sıralanıyorlar. Sıralamayı yapmak için Linpack ismi verilen bir hesaplamanın bilgisayar tarafından ne kadar sürede yapıldığına bakılıyor. Microsoft, süper bilgisayarın Top500 sıralamasında ilk 5’te yer alacağını iddia etmekle beraber herhangi bir performans puanı veya sistem tasarımının detayı paylaşmadı.