Dünyanın İlk 6 Kollu İnsansı Robotu Tanıtıldı: Aynı Anda Birçok Görev Yapabiliyor!

Midea'nın kendi fabrikalarında çalışma görevi verdiği yeni 6 kollu insansı robotu Miro U, gelecekte pek çok yerde de görev yapabilecek kapasiteye sahip.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Midea, Guangzhou’daki özel bir etkinlikte yeni nesil insansı robotu Miro U’yu görücüye çıkardı. Miro U, dünyanın ilk altı kollu teker-bacaklı insansı robotu olmasıyla dikkat çekiyor ve karmaşık endüstriyel görevler ile yüksek verimli otomasyon için tasarlanmış durumda.

Geçtiğimiz yıl Jingzhou fabrikasında görev yapmaya başlayan önceki modelin geliştirilmiş versiyonu olan Miro U, insan çalışanlar, otonom mobil robotlar ve robotik sistemlerle birlikte çoklu görevlerde çalışmak üzere optimize edildi. Yeni robotun mevcut üretim düzenine katılmasıyla fabrikanın operasyonel verimliliğinin daha da artması bekleniyor.

Birçok görevi tek başına yapabildiği için ihtiyacı azaltıyor

2

Midea CTO’su Wei Chang, Miro U’nun şirketin üçüncü nesil insansı robot platformu olduğunu açıkladı. Robot, dikey kaldırma, 360 derece olduğu yerde dönme ve yüksek hassasiyetli kontrol sistemlerine sahip altı biyonik kola sahip. Kol uçlarındaki modüller görevler arasında hızla değiştirilebiliyor, keza bu da onu özel kılan şey.

Şirket, Miro U’yu 2025 sonunda Wuxi’deki üst düzey çamaşır makinesi fabrikasında devreye almayı planlıyor. Robotun üretim hattında çevrim süresini iyileştirmesi ve hat ayarlama verimliliğini %30’a kadar artırması hedefleniyor.

Wei Chang ayrıca Midea’nın insansı robot yol haritasını da paylaştı. Endüstriyel kullanıma yönelik Miro serisi üç nesli tamamlamışken, ticari ve ev odaklı Mila serisi son test aşamasına girmiş durumda. Mila robotlarının 2026’da Midea’nın mağazalarında müşteri yönlendirme ve etkileşimli ürün tanıtımlarında da kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Robotik

