Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Bizzat Yapay Zekâyı Eğitebilen İnsansı Robot: Karşınızda Unitree G1-D!

Çinli robotik girişimi, "G1-D" isimli yeni insansı robot modelini tanıttı. Gerçek dünya işleri için tasarlanan robot, yapay zekâ modülü ve algoritması ile yapabildiğinden çok daha fazlasını vadediyor. Peki G1-D'nin fiyatı ve özellikleri nasıl?

Bizzat Yapay Zekâyı Eğitebilen İnsansı Robot: Karşınızda Unitree G1-D!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli robotik şirketi Unitree Robotics, düzenlediği bir etkinlikte yeni insansı robot modelini duyurdu. "G1-D" olarak isimlendirilen insansı robot, sahip olduğu özellikler ve işlevselliği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Unitree'nin yeni robotuna yakından bakalım.

Unitree'nin yeni insansı robotu, diğerlerinin aksine tekerlekli bir mekanizma ile hareket ediyor. Bu da robotun düşmesini engelliyor ancak hareket kabiliyetini kısıtlıyor. İki farklı versiyona sahip olan insansı robotun hareketli versiyonu, 168 santimetre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında. G1-D, sahip olduğu LiDAR, kamera ve çarpışma algılama sensörleri ile günlük kullanımda sorun yaşatmayacak şekilde hareket edebilecek.

Karşınızda Unitree G1-D

Başlıksız-1

Unitree G1-D, gerçek dünya işlerine hizmet etmek için tasarlandı. Bu bağlamda; bu insansı robot ile raflar düzenlenebilecek, çamaşırlar katlanabilecek ve eşyalar düzenlenebilecek. Ayrıca depo otomasyonu veya müşteri karşılama gibi hizmetler için de kullanılabilecek olan robot, topladığı verileri bir yapay zekâ modelinin eğitimi için uygun hâle de getirebiliyor.

Başlıksız-1

Unitree tarafından yapılan açıklamaya göre yeni insansı robot, 100 TOPS yapay zekâ performansı sunabilen NVIDIA Jetson Orin NX modülü ile destekleniyor. Bu modül, G1-D'nin yazılımını önemli ölçüde iyileştiriyor. Dileyen müşteriler, insansı robotu açık kaynak kodlu yapay zekâ frameworks'lere entegre edip, yerleşik model eğitimi yapabilecekler. Üstelik kullanıma hazır hâle getirilen modeller, isteğe bağlı olarak başka bir G1-D robotuna aktarılabilecek.

Başlıksız-1

Unitree, G1-D'nin fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak insansı robot teknolojisinin her geçen gün biraz daha geliştiği bir ortamda bu tür modellerin çoğalması, tüketicilerin avantajına olacaktır. Zira modellerin çoğalması, alternatif seçeneklerin doğmasına ve fiyatların düşmesine neden olacaktır.

Dünyanın İlk Ev Tipi Robot Köpeği Duyuruldu: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Fiyatı! Dünyanın İlk Ev Tipi Robot Köpeği Duyuruldu: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Fiyatı!
Xpeng, "içinde insan var" diyenler için Iron adlı robotunun "çıplak" halini paylaştı Xpeng, "içinde insan var" diyenler için Iron adlı robotunun "çıplak" halini paylaştı
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim