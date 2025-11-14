Bizzat Yapay Zekâyı Eğitebilen İnsansı Robot: Karşınızda Unitree G1-D!

Çinli robotik girişimi, "G1-D" isimli yeni insansı robot modelini tanıttı. Gerçek dünya işleri için tasarlanan robot, yapay zekâ modülü ve algoritması ile yapabildiğinden çok daha fazlasını vadediyor. Peki G1-D'nin fiyatı ve özellikleri nasıl?

Çinli robotik şirketi Unitree Robotics, düzenlediği bir etkinlikte yeni insansı robot modelini duyurdu. "G1-D" olarak isimlendirilen insansı robot, sahip olduğu özellikler ve işlevselliği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Unitree'nin yeni robotuna yakından bakalım.

Unitree'nin yeni insansı robotu, diğerlerinin aksine tekerlekli bir mekanizma ile hareket ediyor. Bu da robotun düşmesini engelliyor ancak hareket kabiliyetini kısıtlıyor. İki farklı versiyona sahip olan insansı robotun hareketli versiyonu, 168 santimetre uzunluğunda ve 80 kilogram ağırlığında. G1-D, sahip olduğu LiDAR, kamera ve çarpışma algılama sensörleri ile günlük kullanımda sorun yaşatmayacak şekilde hareket edebilecek.

Karşınızda Unitree G1-D

Unitree G1-D, gerçek dünya işlerine hizmet etmek için tasarlandı. Bu bağlamda; bu insansı robot ile raflar düzenlenebilecek, çamaşırlar katlanabilecek ve eşyalar düzenlenebilecek. Ayrıca depo otomasyonu veya müşteri karşılama gibi hizmetler için de kullanılabilecek olan robot, topladığı verileri bir yapay zekâ modelinin eğitimi için uygun hâle de getirebiliyor.

Unitree tarafından yapılan açıklamaya göre yeni insansı robot, 100 TOPS yapay zekâ performansı sunabilen NVIDIA Jetson Orin NX modülü ile destekleniyor. Bu modül, G1-D'nin yazılımını önemli ölçüde iyileştiriyor. Dileyen müşteriler, insansı robotu açık kaynak kodlu yapay zekâ frameworks'lere entegre edip, yerleşik model eğitimi yapabilecekler. Üstelik kullanıma hazır hâle getirilen modeller, isteğe bağlı olarak başka bir G1-D robotuna aktarılabilecek.

Unitree, G1-D'nin fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak insansı robot teknolojisinin her geçen gün biraz daha geliştiği bir ortamda bu tür modellerin çoğalması, tüketicilerin avantajına olacaktır. Zira modellerin çoğalması, alternatif seçeneklerin doğmasına ve fiyatların düşmesine neden olacaktır.