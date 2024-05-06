Japonya'da bir teknoloji konsorsiyumu, dünyanın ilk 6G prototip cihazını üretti. Yapılan testlerde, 100 metre mesafede tam 100 gigabit veri aktarımı gerçekleştirildi.

Aralarında DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation ve Fujitsu gibi firmaların bulunduğu Japonya merkezli bir konsorsiyum, dünyanın ilk 6G prototip cihazını üretmeyi başardı. 5G cihazlara kıyasla 20 kat daha iyi performans veren cihaz, teknolojinin geleceğini gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 100 metre mesafede saniyede 100 gigabit veri aktarımı yapabilen prototip cihaz, iç mekânlarda 100 gigahertz, dış mekânlarda ise 300 gigahertz frekansında çalışıyor. Ancak bu prototip cihaz, bazı dezavantajlara sahip.

Bu denli yüksek hız, son kullanıcıya hiçbir zaman ulaşmayabilir

5G bağlantı teknolojisi, 10 Gbps veri aktarımı sunabiliyor. Ancak son kullanıcı, bu denli yüksek hızları hiçbir zaman göremedi. Mesela ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden T-Mobile, ortalama olarak 200 Mbps hız sunabiliyor. İşte bu durum, 6G teknolojisi ve Japonya'da geliştirilen prototip cihaz için de geçerli. Tabii işin bir de fiziksel koşullar etkeni var. Duvar ve yağmur gibi faktörler, 6G sinyallerinin kalitesinde bozulmaya yol açacaktır.

5G bağlantı teknolojisi, özellikle de mobil cihazlar için yeni bir sayfa açtı. Ancak 6G, bunun ötesine odaklanacak. Uzmanlar, 6G teknolojisinin daha çok gerçek zamanlı holografik iletişim ile karma ve sanal gerçeklik teknolojileriyle ilgili olacağını söylüyorlar. Bakalım bu teknoloji, gelecekte hangi kapıların açılmasını sağlayacak...